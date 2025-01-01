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Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE



Nikki Sixx в недавнем интервью рассказал, что запись Dolly Parton с MÖTLEY CRÜE стала результатом работы над пластинкой Rockstat:



«Мне понравился тот момент, когда я увидел в Интернете ее слова о том, что если она хочет попасть в Зал Славы, то должна записать рок-пластинку. Помню, я прочел это в полночь или что-то в этом роде, и мой первый телефонный звонок, как только я смог дозвониться до своего менеджера, был: »Я хочу участвовать в записи на бас-гитаре". Так что я был одним из первых, кто обратился к ним. Они уже начали связываться с музыкантами, придумали всю эту концепцию, у них уже была готова песня, они отправили ее, и я записал ее. Я подумал: «Ух ты, как здорово, что я могу участвовать в создании рок-пластинки Долли». Я и, наверное, еще 25-30 человек, которые ее очень уважают. Потом мне позвонили с номера 615, и я решил: "Я не буду отвечать, если вас нет в моих контактах. Я не буду отвечать на звонок, пока не прослушаю голосовое сообщение". Потому что на всех нас навалилось слишком много телемаркетологов и всего такого прочего. И вот, после того как сообщение закончилось, я нажал на кнопку воспроизведения, и тут раздалось: «Nikki, это Долли». Далее она сказала, как ей нравится бас на записи. Итак, я просто-напросто пропустил звонок от Долли Партон — перезвонил, и она взяла трубку. Мы мило побеседовали обо всем, начиная с написания песен и заканчивая ее гастролями. На тот момент у нее не было никаких планов по поводу гастролей. Это положило начало нашим отношениям, а у моей жены есть цветочная компания Bouquet Box. Мы отправили Долли цветы из Bouquet Box, а она, ее друзья и, кажется, ее сестра собрались вместе и сделали целую цветочную композицию в стиле «сделай сам», которую создала моя жена. Потом мы стали получать все больше благодарностей и отлично проводили время, так что когда мы уже собирались сделать что-то особенное с «Home Sweet Home», и в разговоре всплыло имя Долли, я подумал: «Если бы не случилось всего этого раньше, то такое могло бы получиться только случайно». Это как позвонить Полу Маккартни. Типа, эй, что ты делаешь, Пол? Не хочешь спеть «Home Sweet Home»?" Но раз уж у вас с ней сложились отношения... Так что эти отношения начали строиться в дружеской манере. Менеджмент с ней связался и она ответила твердым «да». Это был просто карьерный взлет».



В последствии он сказал, что «Home Sweet Home» была одной из любимых песен покойного мужа Долли Карла Дина, который был женат на 79-летней иконе кантри 58 лет до своей смерти в возрасте 82 лет в марте.



«Долли посмотрела на меня и сказала: "Мне очень нравятся эти слова". И она сказала со своим очень милым южным акцентом: "Когда ты молод, ты хочешь уехать как можно дальше от дома. Ты стремишься к мечте. Ты хочешь делать все, что захочешь. А потом, как только ты добрался до этой цели, тебе приходится возвращаться к своим корням". Я подумал: «Никто никогда не объяснял мне мою лирику так четко». Это затронуло меня на многих уровнях!»







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