20 июл 2026



Видео с выступления MÖTLEY CRÜE



Видео с выступления MÖTLEY CRÜE, которое состоялось в рамках тура "The Return Of Carnival Of Sins" в Darien Lake Performing Arts Center, Darien Center, New York, доступно для просмотра:



01. Red Hot

02. Louder Than Hell

03. Wild Side

04. In The Beginning / Shout At The Devil

05. Too Fast For Love

06. Looks That Kill

07. Too Young To Fall In Love

08. Take Me To The Top

09. Primal Scream

10. Afraid

11. Home Sweet Home

12. Guitar Solo

13. Smokin' In The Boys Room (BROWNSVILLE STATION cover)

14. Live Wire

15. Girls, Girls, Girls

16. Dr. Feelgood

17. Kickstart My Heart







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