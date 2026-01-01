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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 39
*Новое видео ANTHRAX 34
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Mötley Crüe

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20 июл 2026 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

14 июл 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE выступили на фестивале FIFA

7 июл 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE исполнили "Take Me To The Top"

6 июн 2026 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, через что прошел Vince»

3 июн 2026 : 		 Как Tommy Lee уходил из MÖTLEY CRÜE

19 май 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE отрицает, что группа играет под фанеру

14 май 2026 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE выйдет летом

13 май 2026 : 		 CARRIE UNDERWOOD спела с MÖTLEY CRÜE

7 апр 2026 : 		 JOHN 5: «Я не знаю, будут ли MÖTLEY CRÜE записывать альбом»

11 мар 2026 : 		 NIKKI SIXX защищает вокалиста MÖTLEY CRÜE

4 мар 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я доволен будущем сет-листом»

25 фев 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я хочу сделать всех счастливыми!»

5 фев 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE готовят ЕР

31 янв 2026 : 		 Адвокат бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE не согласен с решением суда

31 янв 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a

19 янв 2026 : 		 NIKKI SIXX: «Я горд быть членом MÖTLEY CRÜE!»

3 янв 2026 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы обсуждали лишь с несколькими группами участие в туре»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»

17 дек 2025 : 		 JOHN 5: «MÖTLEY CRÜE заслужили место в ЗСРнР»

9 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о JOHN 5

27 ноя 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»

1 ноя 2025 : 		 Нереализованная версия песни MÖTLEY CRÜE

28 окт 2025 : 		 JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»

16 окт 2025 : 		 JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE

8 окт 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE
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|||| 20 июл 2026

Видео с выступления MÖTLEY CRÜE



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Видео с выступления MÖTLEY CRÜE, которое состоялось в рамках тура "The Return Of Carnival Of Sins" в Darien Lake Performing Arts Center, Darien Center, New York, доступно для просмотра:

01. Red Hot
02. Louder Than Hell
03. Wild Side
04. In The Beginning / Shout At The Devil
05. Too Fast For Love
06. Looks That Kill
07. Too Young To Fall In Love
08. Take Me To The Top
09. Primal Scream
10. Afraid
11. Home Sweet Home
12. Guitar Solo
13. Smokin' In The Boys Room (BROWNSVILLE STATION cover)
14. Live Wire
15. Girls, Girls, Girls
16. Dr. Feelgood
17. Kickstart My Heart




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