Адвокат бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE не согласен с решением суда



Адвокат бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE Mick Mars подверг критике решение арбитражного суда о том, что группа имела полное право уволить Mars'a как должностное лицо, отвечающее за их деловые вопросы, а также участника группы, после того, как он отказался поехать на гастроли MÖTLEY CRÜE из-за проблем со здоровьем. Более того, в судебном решении говорилось, что Mars задолжал своей бывшей группе сотни тысяч долларов.



Эд Макферсон рассказал Rolling Stone: «Это ужасное решение. Это несправедливо. Эта группа никогда не была справедлива к Mick'y. Когда Mick сказал: "Я больше не могу гастролировать из-за ужасной болезни, но я все еще могу сочинять, выступать с концертами и записывать альбомы", — они ответили: "Извини, Mick. Прошло 43 года, но ты вылетаешь. До свидания, и мы больше не хотим тебе платить". Этот судья решил, что все в порядке. Нам нужно понять, будем ли мы оспаривать [это решение]. Это нелепо. Вопрос лишь в том, хочет ли он продолжать в том же духе. По сути, он завязал с MOTLEY CRUE».







