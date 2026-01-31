Arts
*

Mötley Crüe

*



31 янв 2026 : 		 Адвокат бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE не согласен с решением суда

31 янв 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a

19 янв 2026 : 		 NIKKI SIXX: «Я горд быть членом MÖTLEY CRÜE!»

3 янв 2026 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы обсуждали лишь с несколькими группами участие в туре»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»

17 дек 2025 : 		 JOHN 5: «MÖTLEY CRÜE заслужили место в ЗСРнР»

9 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о JOHN 5

27 ноя 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»

1 ноя 2025 : 		 Нереализованная версия песни MÖTLEY CRÜE

28 окт 2025 : 		 JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»

16 окт 2025 : 		 JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE

8 окт 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

22 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»

20 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе

30 дек 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE живет ради перемен

9 ноя 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

22 окт 2024 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Мы были вынуждены расстаться с Mick'ом»

20 окт 2024 : 		 MÖTLEY CRÜE в чартах
Адвокат бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE не согласен с решением суда



Адвокат бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE Mick Mars подверг критике решение арбитражного суда о том, что группа имела полное право уволить Mars'a как должностное лицо, отвечающее за их деловые вопросы, а также участника группы, после того, как он отказался поехать на гастроли MÖTLEY CRÜE из-за проблем со здоровьем. Более того, в судебном решении говорилось, что Mars задолжал своей бывшей группе сотни тысяч долларов.

Эд Макферсон рассказал Rolling Stone: «Это ужасное решение. Это несправедливо. Эта группа никогда не была справедлива к Mick'y. Когда Mick сказал: "Я больше не могу гастролировать из-за ужасной болезни, но я все еще могу сочинять, выступать с концертами и записывать альбомы", — они ответили: "Извини, Mick. Прошло 43 года, но ты вылетаешь. До свидания, и мы больше не хотим тебе платить". Этот судья решил, что все в порядке. Нам нужно понять, будем ли мы оспаривать [это решение]. Это нелепо. Вопрос лишь в том, хочет ли он продолжать в том же духе. По сути, он завязал с MOTLEY CRUE».




31 янв 2026
olly71
Мик сам добровольно отказался ездить в туры с группой но не отказался принимать деньги получаемые группой за концерты . Выступления на концертах сейчас это основная работа музыканта . На хрен он нужен группе если не выступает с ней ? за что ему платить ? Красивая позиция я с вами по миру гонять не буду но вы мне деньги продолжайте платить как и раньше .
31 янв 2026
gravitgroove
Крутой мужик, мало того, что роялти имеет, но еще сверху хотел схему провернуть, что за каждое исполнение его риффов вживую группа обязана ему отстегивать. Логично! Такого даже Мастейн себе не позволял.
Жаль, не фортануло!
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
