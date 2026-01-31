Arts
Новости
*

Mötley Crüe

*



MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a



MÖTLEY CRÜE заявили, что одержали «решающую победу» над бывшим гитаристом Mick Mars, в результате чего «арбитражный суд вынес окончательное решение, отклонив все иски Mars'a против группы и обязав его выплатить группе компенсацию за ущерб». Согласно пресс-релизу, опубликованному адвокатом MÖTLEY CRÜE Сашей Фридом из Miller Barondess, LLP, «решение арбитра не только оправдывает группу с договорной и финансовой точки зрения, но и развенчивает публичную версию событий, которую Марс продвигал в интервью крупным СМИ».

Когда Mars объявил о своём уходе из MÖTLEY CRÜE в октябре 2022 года из-за ухудшения здоровья, он утверждал, что останется участником группы, а его место в туре займёт John 5. Однако всего через шесть месяцев он подал иск против MÖTLEY CRÜE в Верховный суд округа Лос-Анджелес, утверждая, что после его заявления остальные участники MÖTLEY CRÜE попытались лишить его статуса акционера в корпорации и бизнес-холдинге группы на собрании акционеров.

По словам арбитра Патрика Уолша, решение было принято в пользу MÖTLEY CRÜE, подтвердив, что Mars утратил всякое право на доход от гастролей, когда решил прекратить гастролировать, — это правило, которое, как сообщается, сам Mars потребовал включить в устав группы в 2008 году. Это изменение прямо предусматривает, что любой участник группы, который прекращает гастролировать, не получает доходы от гастролей.

Несмотря на это соглашение, Mars позже потребовал продолжать получать 25 % доходов от гастролей на постоянной основе, хотя он больше не выступал. Арбитр категорически отклонил эту позицию. Окончательное решение также поддержало решение группы уволить Mars'a с должности руководителя и директора по законным причинам и обязало его выплатить более 750 000 долларов в виде невозмещённых авансов за гастроли. После учёта стоимости акций Марса окончательное решение арбитража привело к вынесению чистого решения в пользу MÖTLEY CRÜE.

Однако это дело имеет более широкое значение, выходящее за рамки деловых споров группы.

Пока арбитражное разбирательство было в процессе, Mars запустил публичную кампанию в СМИ, обвиняя группу в том, что она выступает не вживую — эти утверждения он повторил под присягой. В частности, он утверждал, что бас-гитара Nikki Sixx'a и барабаны Tommy Lee были заранее записаны, что подрывало профессиональную репутацию группы.

Эти обвинения не выдержали тщательной проверки. Из-за записей живых выступлений и показаний эксперта, профессора Нью-Йоркского университета, специализирующегося на музыкальных технологиях, Mars был вынужден признать под присягой, что его заявления были ложными. Эксперт подтвердил, что группа выступала вживую, и Mars официально отказался от своих прежних утверждений во время дачи показаний под присягой.

Фрид прокомментировал:

«Этот спор был связан с защитой репутации и наследия одной из самых успешных групп в истории рок-музыки. Арбитр отклонил все иски и обеспечил исполнение соглашений сторон в том виде, в котором они были составлены, что полностью оправдало группу — с юридической, финансовой и фактической точек зрения».




31 янв 2026
Lord Iscariah
КЛОУНАДА ЕБАНАЯ
31 янв 2026
Dem0niac
Мик Марс под присягой показал, что предыдущие данные под присягой показания были ложными.
31 янв 2026
Вашингтон Ирвинг
Dem0niac, на самом деле Мик Марс ушел из группы под давлением мошенников!
31 янв 2026
Dem0niac
Вашингтон Ирвинг, а на предыдущей присяге держал пальцы крестиком!
— первое слово съела корова! — прокомментировал Мик.
31 янв 2026
Rutger
Эксперт подтвердил, что фанера была живой
31 янв 2026
WahrandPhain
ну чо ребят, ракинрольное братство?
31 янв 2026
Dem0niac
WahrandPhain, без гейства не работает.
31 янв 2026
WahrandPhain
Dem0niac, щас корпси подтянется
31 янв 2026
Corpsegrinder04
WahrandPhain, я такую хуйню никогда не слушал. Мне и говорить тут не о чем.
Хотя обложка дебютника вызывает вопросы. Тут бесспорно.
31 янв 2026
m
mohnatiy
Попустили-таки деда
31 янв 2026
WahrandPhain
mohnatiy, а он же основной автор был?)
31 янв 2026
m
mohnatiy
WahrandPhain, вроде как да, но на 100% не уверен. Лохматых петушков не слушаю, смотрел только художественный про них
