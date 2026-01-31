сегодня



MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a



MÖTLEY CRÜE заявили, что одержали «решающую победу» над бывшим гитаристом Mick Mars, в результате чего «арбитражный суд вынес окончательное решение, отклонив все иски Mars'a против группы и обязав его выплатить группе компенсацию за ущерб». Согласно пресс-релизу, опубликованному адвокатом MÖTLEY CRÜE Сашей Фридом из Miller Barondess, LLP, «решение арбитра не только оправдывает группу с договорной и финансовой точки зрения, но и развенчивает публичную версию событий, которую Марс продвигал в интервью крупным СМИ».



Когда Mars объявил о своём уходе из MÖTLEY CRÜE в октябре 2022 года из-за ухудшения здоровья, он утверждал, что останется участником группы, а его место в туре займёт John 5. Однако всего через шесть месяцев он подал иск против MÖTLEY CRÜE в Верховный суд округа Лос-Анджелес, утверждая, что после его заявления остальные участники MÖTLEY CRÜE попытались лишить его статуса акционера в корпорации и бизнес-холдинге группы на собрании акционеров.



По словам арбитра Патрика Уолша, решение было принято в пользу MÖTLEY CRÜE, подтвердив, что Mars утратил всякое право на доход от гастролей, когда решил прекратить гастролировать, — это правило, которое, как сообщается, сам Mars потребовал включить в устав группы в 2008 году. Это изменение прямо предусматривает, что любой участник группы, который прекращает гастролировать, не получает доходы от гастролей.



Несмотря на это соглашение, Mars позже потребовал продолжать получать 25 % доходов от гастролей на постоянной основе, хотя он больше не выступал. Арбитр категорически отклонил эту позицию. Окончательное решение также поддержало решение группы уволить Mars'a с должности руководителя и директора по законным причинам и обязало его выплатить более 750 000 долларов в виде невозмещённых авансов за гастроли. После учёта стоимости акций Марса окончательное решение арбитража привело к вынесению чистого решения в пользу MÖTLEY CRÜE.



Однако это дело имеет более широкое значение, выходящее за рамки деловых споров группы.



Пока арбитражное разбирательство было в процессе, Mars запустил публичную кампанию в СМИ, обвиняя группу в том, что она выступает не вживую — эти утверждения он повторил под присягой. В частности, он утверждал, что бас-гитара Nikki Sixx'a и барабаны Tommy Lee были заранее записаны, что подрывало профессиональную репутацию группы.



Эти обвинения не выдержали тщательной проверки. Из-за записей живых выступлений и показаний эксперта, профессора Нью-Йоркского университета, специализирующегося на музыкальных технологиях, Mars был вынужден признать под присягой, что его заявления были ложными. Эксперт подтвердил, что группа выступала вживую, и Mars официально отказался от своих прежних утверждений во время дачи показаний под присягой.



Фрид прокомментировал:



«Этот спор был связан с защитой репутации и наследия одной из самых успешных групп в истории рок-музыки. Арбитр отклонил все иски и обеспечил исполнение соглашений сторон в том виде, в котором они были составлены, что полностью оправдало группу — с юридической, финансовой и фактической точек зрения».







+0 -3



( 12 ) просмотров: 920

