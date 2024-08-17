17 авг 2024



Большие мечты вокалиста HAMMERFALL



Вокалист HAMMERFALL Joacim Cans в недавнем интервью ответил на вопрос, достиг ли он всего, о чем мечтал:



«Ни в коем случае. Потому что в таком случае все может пойти только вниз. [ Смеется ] Всегда есть такие территории, на которых хочется выступать, всегда есть такие площадки, на которых хочется работать. Так что нет — абсолютно нет.



Я многого добился. Допустим, если бы завтра карьера закончилась, я был бы счастлив, потому что за свою карьеру я пережил столько всего хорошего. Так что большего я и не мог просить, но у меня еще есть заветные мечты».



На вопрос о том, чего еще не хватает, он ответил: «Моя мечта по-прежнему заключается в том, чтобы совершить мировое турне. Куда бы ты ни поехал, где бы ты ни играл, где бы ты ни выступал, где бы ты ни был, чтобы каждый фанат, в какой бы точке мира он ни жил, получил бы то же самое шоу. Это моя мечта».







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