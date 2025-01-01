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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 106
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 74
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 58
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 52
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
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HammerFall

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13 янв 2025 : 		 Альбомы HAMMERFALL выйдут на виниле

7 янв 2025 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Ну и зачем нам Евровидение?»

28 дек 2024 : 		 Вокалист HAMMERFALL: «Я не хочу закончить как многие мои любимые вокалисты, которые уже не могут петь, но всё ещё ездят в турне»

17 дек 2024 : 		 Новое видео HAMMERFALL

19 ноя 2024 : 		 Вокалист HAMMERFALL о лидере DEATH: «Он был живым доказательством того, что не стоит судить о людях со слов других»

15 ноя 2024 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их много раз видел живых?»

7 окт 2024 : 		 Вокалист HAMMERFALL: «Митол вечен!»

9 сен 2024 : 		 Цветные винилы HAMMERFALL

17 авг 2024 : 		 Большие мечты вокалиста HAMMERFALL

11 авг 2024 : 		 Вокалист HAMMERFALL о новом альбоме

10 авг 2024 : 		 Новый альбом HAMMERFALL доступен для прослушивания

9 авг 2024 : 		 Новое видео HAMMERFALL

4 июл 2024 : 		 Новая песня HAMMERFALL

11 июн 2024 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «На мой взгляд, мы записали один из самых сильных наших альбомов за последние годы»

10 июн 2024 : 		 HAMMERFALL с фанатами

4 июн 2024 : 		 Новое видео HAMMERFALL

25 апр 2024 : 		 Новое видео HAMMERFALL

25 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL

5 фев 2024 : 		 HAMMERFALL уже пишут

26 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL

20 июн 2023 : 		 HAMMERFALL: «В конце года начнем!»

29 апр 2023 : 		 Новое видео HAMMERFALL

15 мар 2023 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

16 фев 2023 : 		 Переиздание HAMMERFALL выйдет весной

16 дек 2022 : 		 HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS

23 фев 2022 : 		 Новое видео HAMMERFALL
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|||| сегодня

Альбомы HAMMERFALL выйдут на виниле



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Nuclear Blast сообщили о том, что седьмого марта состоится релиз двух альбомов HAMMERFALL — Threshold и No Sacrifice, No Victory на цветном виниле.



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