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HammerFall

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Вокалист HAMMERFALL о новом альбоме



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JOACIM CANS в интервью Roppongi Rocks обсудил новую работу коллектива, "Avenge The Fallen":

«Это альбом номер 13. Мы существуем уже довольно долгое время, и я думаю, что HAMMERFALL чего-то, да стоят.

Это настоящий, добротный тяжёлый металл — такой, каким он должен быть. Всё просто. В то же время альбом номер 13 потребовал напряжённой работы, чтобы по-настоящему погрузиться в себя и найти уникальный материал, который мы не сочиняли раньше. Я всегда говорю, что мы с [гитаристом HAMMERFALL] Oscar'ом могли бы написать альбом за пять дней с 10 нормальными песнями, но просто нормальных песен недостаточно. Даже хороших песен недостаточно. Альбом должен быть отличным. Так что за ним стоит много упорной работы.

Очень сложно описать альбом за короткий промежуток времени. С музыкальной точки зрения каждая песня на этом альбоме соответствует его концепции. Мы по-прежнему записываем и выпускаем альбомы. Уберите одну песню — и вы увидите, что это кирпич. Весь альбом содрогнётся — ему чего-то будет не хватать. Я бы сказал, что концепция есть и в том, как я думаю или как я мыслю, когда пишу тексты. Этот альбом о свободе и о надежде. О свободе, о праве быть тем, кем ты хочешь быть, и жить той жизнью, которой ты хочешь жить».

Когда интервьюер отметил, что "Avenge The Fallen" не содержит пошлых пауэр-металлических текстов о драконах и прочем, Joacim сказал:

«Это потому, что, во-первых, мы играем хеви-металл, а не пауэр-металл. Я думаю, это большая разница. Если вы послушаете то, что мы делаем, это будет совсем другое. Если вы ещё и читаете тексты... К сожалению, сейчас у людей нет под рукой текстов песен, потому что они слушают их на Spotify или ещё где-нибудь. Текстов песен там нет. Так что это проблема.

Открывающим треком первого альбома была "The Dragon Lies Bleeding". Но если вникнуть в суть песни, то слово "дракон" — это метафора, обозначающая врага. Так что это не настоящий дракон. Я всегда стараюсь держаться от этой темы подальше. Я стараюсь описывать вещи, но, возможно, используя слова, которые знакомы обычному слушателю хеви-метала, но тексты всегда многослойны. Вы можете интерпретировать это по-разному. Так что, конечно, там есть мечи, и иногда меч — это меч. Мы просто должны жить с этим. А молот всегда будет молотом».




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