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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 58
*Попробуй Элтона Джона на вкус 34
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
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HammerFall

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Цветные винилы HAMMERFALL



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Nuclear Blast тиражом в 1500 копий выпустит цветные винилы альбомов HAMMERFALL Glory To The Brave и Legacy Of Kings.

HAMMERFALL вЂ“ Glory To The Brave, Legacy Of The Kings To Receive Colored Vinyl Reissues




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9 сен 2024
M
Mike Barlow
По иронии судьбы - первые альбомы это то, что не то, чтобы оправдывает, но объясняет возможность существования HammerFall в течение четверти века.
Дальше у них просто музыка кончилась.
А первые два - ну реально ж золотая классика, давно не переслушивал, а ночью разбуди - любую песню вспомню.

просмотров: 94

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