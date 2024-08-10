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HammerFall

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29 ноя 2021 : 		 HAMMERFALL завершили запись

25 ноя 2021 : 		 Новый альбом HAMMERFALL выйдет в начале 2022

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21 сен 2021 : 		 HAMMERFALL переиздают альбом

29 окт 2020 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Металл-концерт с сидящими слушателями — это нелепо»

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза HAMMERFALL
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|||| 10 авг 2024

Новый альбом HAMMERFALL доступен для прослушивания



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Avenge The Fallen, новый альбом HAMMERFALL, доступен для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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10 авг 2024
L
LU---
Согласен
Только Никакие и слабенькие музыканты могут согласиться с "таким" звучанием их альбома.......просто ЩЛЯПА!!!!
10 авг 2024
M
Mateas89
Дааа, после Threshold'а так ничего больше толкового и не записали, увы((
10 авг 2024
ElectricRetard
Какая же стабильная группа.
И это не комплимент.

просмотров: 247

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