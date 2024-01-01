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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 37
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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 37
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 27
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
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HammerFall

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11 июн 2024 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «На мой взгляд, мы записали один из самых сильных наших альбомов за последние годы»

10 июн 2024 : 		 HAMMERFALL с фанатами

4 июн 2024 : 		 Новое видео HAMMERFALL

25 апр 2024 : 		 Новое видео HAMMERFALL

25 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL

5 фев 2024 : 		 HAMMERFALL уже пишут

26 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL

20 июн 2023 : 		 HAMMERFALL: «В конце года начнем!»

29 апр 2023 : 		 Новое видео HAMMERFALL

15 мар 2023 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

16 фев 2023 : 		 Переиздание HAMMERFALL выйдет весной

16 дек 2022 : 		 HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS

23 фев 2022 : 		 Новое видео HAMMERFALL

17 фев 2022 : 		 Гитарист HAMMERFALL — о том, почему не работают стримы

16 фев 2022 : 		 Гитарист HAMMERFALL рассказал о появлении на альбоме KING'a DIAMOND'a

20 янв 2022 : 		 KING DIAMOND в новом треке HAMMERFALL

1 дек 2021 : 		 Новое видео HAMMERFALL

29 ноя 2021 : 		 HAMMERFALL завершили запись

25 ноя 2021 : 		 Новый альбом HAMMERFALL выйдет в начале 2022

18 окт 2021 : 		 Новая версия песни HAMMERFALL

21 сен 2021 : 		 HAMMERFALL переиздают альбом

29 окт 2020 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Металл-концерт с сидящими слушателями — это нелепо»

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза HAMMERFALL

24 сен 2020 : 		 Фрагмент нового релиза HAMMERFALL

13 авг 2020 : 		 Концертный релиз HAMMERFALL выйдет осенью

29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL в Кемерове
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|||| сегодня

HAMMERFALL с фанатами



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HAMMERFALL пригласили на сцену Sweden Rock Festival до семидесяти поклонников, чтобы они спели "Hail To The King" — видео доступно ниже.






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