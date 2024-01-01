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Гитарист HAMMERFALL: «На мой взгляд, мы записали один из самых сильных наших альбомов за последние годы»



В новом интервью для Heavy гитарист HAMMERFALL Oscar Dronjak рассказал о предстоящем альбоме группы, "Avenge The Fallen", который выйдет 9 августа на Nuclear Blast Records:



«Мы очень усердно работали над ним. Я жил с этими песнями — некоторым из них по пять лет, так что они со мной уже давно. Я так долго жил с этим материалом, и на самом деле мы записывались понемногу в ноябре, декабре и январе. Так что всё уже давно готово. Теперь мне не терпится показать людям, что мы сделали, потому что я очень горжусь этим альбомом. На мой взгляд, мы записали один из самых сильных наших альбомов за последние годы. Конечно, у других людей может быть иное мнение.



Я очень доволен тремя вещами. Во-первых, все песни на альбоме служат определённой цели, так что если убрать одну из них, то весь альбом развалится, даже если это будет одна из несингловых песен, так сказать, тех, которые мы считаем не самыми сильными — даже другие песни будут иметь влияние, если их убрать. И ещё я думаю, что продюсирование этого альбома отличное — и под продюсированием я подразумеваю и наше исполнение. Потому что мы начинаем с барабанов, а потом все остальные записывают свои партии. И David [Wallin] подошёл к работе настолько сосредоточенным и энергичным, а его барабаны настолько мощные, что когда он закончил, все сказали: "Вот это да, чёрт. Теперь и нам надо прибавить", потому что он установил высокую планку. Так что мы продолжали двигаться дальше и, конечно же, подпитывались этой энергией, когда записывали бас и гитары. А потом во время этих записей продюсер Fredrik Nordström, который собирался в конце свести альбом, сказал: "Чёрт, ребята. Теперь я чувствую, что необходимо поднять этот материал на уровень выше, потому что вы уже достигли его". Думаю, когда мы записывали предыдущий альбом, 'Hammer Of Dawn', мы и над ним хорошо поработали, но было трудно набраться энергии, потому что мы записывали его во время пандемии. Так что пандемия наложила небольшой фильтр на этот материал. Это не было заметно, когда мы выпускали тот альбом, но я думаю, что если вы сравните эти два альбома, то почувствуете разницу, потому что этот намного энергичнее и намного мощнее во всех отношениях. И я очень доволен песнями на этот раз. Я думаю, они разнообразны, они хорошо написаны.



Мы с Joacim'ом [Cans'ом, вокалистом HAMMERFALL] пишем песни вместе. Я делаю демо-запись песни с инструментами и драм-машиной. Затем, если у меня есть вокальные мелодии или припев, я отправляю их ему, а он их дорабатывает. Так что я очень доволен своей работой, потому что если она меня не устраивает, я не отсылаю её кому-то другому. Но то, что я получил от Joacim'a в этот раз, было лучше, чем я когда-либо слышал от него в плане сочинения песен. Он придал каждой партии каждой песни идеальное сочетание текстов и мелодий, которые он создал. Это одна из причин. Потому что когда я отправляю свою песню, я считаю, что это хорошая песня, но я не знаю, насколько она будет хороша, пока его материал не окажется поверх неё, потому что мы пишем песни вместе. Поэтому, как только я получил от него назад эти песни, идеи и мы немного поработали над музыкой, вокальными мелодиями, текстами и прочим, как только мы оба были удовлетворены результатом, я думаю, мы оба почувствовали, что это сильный альбом от начала и до конца».







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