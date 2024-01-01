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HammerFall

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Вокалист HAMMERFALL: «Я не хочу закончить как многие мои любимые вокалисты, которые уже не могут петь, но всё ещё ездят в турне»



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JOACIM CANS в недавнем интервью спросили, разогревается ли он перед выходом на сцену:

«Я должен быть готов, когда выхожу на сцену, потому что этот тип пения не совсем типичен для мужчин, так как я исполняю высокие ноты. Нужно быть готовым.

У меня есть свой ритуал. Я совершаю одни и те же действия уже 30 лет, и это срабатывает. Поэтому я никогда ничего не буду менять. Ровно за час до начала вступления я удаляюсь на 10 минут, чтобы найти комнату с хорошей реверберацией, например, душ, в худшем случае мне придётся сходить в туалет, но нужно сделать то, что необходимо. Так что я начинаю с разминки. А потом, когда я заканчиваю с ней, я одеваюсь, может быть, выпиваю полбанки колы и за полчаса, за 20 минут до выступления я возвращаюсь в комнату для разминки. И тогда я начинаю проверять свой высокий диапазон, не разбудил ли я его, исполнив перед этим нижние ноты.

Так что нужно быть готовым. Если я не буду готов, то, скорее всего, потеряю голос уже через пару песен... Что бы вы ни делали накануне, за несколько дней до этого, за неделю до этого, за ночь до этого, всё будет влиять на ваш голос. Так что просто добавьте жидкости, и под жидкостью я имею в виду воду. Я имею в виду электролиты, которые нужны, потому что мы очень сильно потеем на сцене. Если вы хотите выпить пива, вина, сделайте это после выступления. Иногда я выпиваю пиво перед выступлением, если чувствую, что мне нужно немного взбодриться. Полбанки, но не более».

На вопрос о том, не утомительно ли выступать с такой группой, как HAMMERFALL, он ответил:

«Это выматывает, но к этому нужно быть готовым. Нельзя быть лежебокой и ожидать, что ты сможешь выдержать на сцене 90 с лишним минут. Поэтому лично я бегаю три раза в неделю. За неделю я пробегаю примерно 25–30 км. Это для того, чтобы как можно быстрее снизить пульс. Так что если я бегаю по сцене из стороны в сторону, мой пульс снижается. Так я могу петь, не создавая впечатления, что запыхался. Многие певцы просто стоят на месте, так как не могут двигаться, потому что если они будут двигаться, они выдохнутся. Им нужно перевести дух. Они не могут петь. Я же могу одновременно мотать головой и петь, потому что мой пульс в состоянии покоя очень низкий.

Если вам 20 лет, то всё иначе. Но в моём случае всё именно так. Я занимаюсь этим уже 30 лет и очень надеюсь, что смогу продолжать ещё 10 лет. И теперь всё зависит только от меня. Это не зависит ни от кого другого. Только от меня зависит, буду ли я оставаться в форме, чтобы иметь возможность выступать и показывать результат.
Я не хочу закончить как многие мои любимые вокалисты, которые уже не могут петь, но всё ещё ездят в турне. И это звучит так, что у меня нет слов. Им должно быть стыдно. Наверное, им плохо на сцене, но они не могут уйти, потому что не умеют ничего другого.

Ваше тело — как гоночный автомобиль. Нужно менять масло, нужно чинить детали,
нужно ставить новые шины. Иначе всё сломается».




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