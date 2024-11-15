сегодня



Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их много раз видел живых?»



Oscar Dronjak в недавнем интервью для Metal Global ответил на вопрос, что он думает об ИИ, создающем музыку, изображения и прочее:



«На самом деле меня беспокоят две вещи. Первая — это то, что касается непосредственно искусственного интеллекта: во что вы поверите через некоторое время? Сейчас вроде бы легко разглядеть грань, но с каждым днём она становится всё более размытой. И это уже проблема, которая чрезвычайно серьёзна в современном обществе с новостями и прочим дерьмом. Люди просто перепощивают материал, не задумываясь, или не проверяют, что является источником. Просто потому, что статья соответствует их маленькой сфере убеждений или чему-то ещё, они просто выкладывают это, и никто не удосуживается проверить, правда это или нет. А из-за ИИ теперь в миллион раз сложнее обнаружить, правда это или нет.



А как артиста меня это беспокоит в том смысле, что если люди говорят: "Я собираюсь использовать его как инструмент", то я считаю, что ты теряешь право на создание песен, потому что в этом случае ты ничего не придумываешь. Даже если кому-то приходит в голову идея, как в случае с ИИ, вы подкидываете ему всё что угодно, и тут возникает мысль: "Это было круто. Я украду эту идею и скажу, что это я сам сочинил". Я думаю, такое будет очень пагубно сказываться на искусстве. Кроме того, это означает, что все песни будут звучать более похоже друг на друга. Они и так уже похожи, но они будут всё больше и больше похожи, потому что ресурс не бесконечен. Так что я очень переживаю по этому поводу. Что касается живых выступлений, то, конечно, сейчас можно сделать много всякого дерьма, но HAMMERFALL всегда гордились тем, что мы рок-н-ролльная группа, а это значит, что мы играем на своих инструментах, выступаем вживую, и именно энергия является важной частью музыки и концертов. Мы всегда говорили: если вы хотите послушать безупречно исполненный концерт или песню, послушайте диск. Потому что взаимодействие между публикой и группой или артистами на сцене — это, на мой взгляд, и есть смысл хэви-металлического шоу. Живой опыт — это единственное, что нельзя скачать».



Когда ведущий заметил, что ему неинтересно смотреть шоу ABBA "Voyage" в Лондоне, созданное по той же технологии, что и будущие аватары KISS, Oscar поддержал его:



«Я понимаю, что ты имеешь в виду, и я согласен с тобой. Если речь идёт о группе, поклонником которой я не являюсь, о группе, о которой я могу сказать: "Мне всё равно, настоящая она или нет, я могу пойти посмотреть на неё", тогда в этом есть какой-то смысл. Но в случае с KISS — ни за что. Я видел их живьем миллион раз. Это одна из моих любимых групп всех времён, она была одной из моих любимых групп с детства. Мне неинтересно смотреть на искусственный KISS или что они там планируют — для меня в этом нет никакой прелести».







+1 -0



( 7 ) просмотров: 277

