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HammerFall

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Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их много раз видел живых?»



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Oscar Dronjak в недавнем интервью для Metal Global ответил на вопрос, что он думает об ИИ, создающем музыку, изображения и прочее:

«На самом деле меня беспокоят две вещи. Первая — это то, что касается непосредственно искусственного интеллекта: во что вы поверите через некоторое время? Сейчас вроде бы легко разглядеть грань, но с каждым днём она становится всё более размытой. И это уже проблема, которая чрезвычайно серьёзна в современном обществе с новостями и прочим дерьмом. Люди просто перепощивают материал, не задумываясь, или не проверяют, что является источником. Просто потому, что статья соответствует их маленькой сфере убеждений или чему-то ещё, они просто выкладывают это, и никто не удосуживается проверить, правда это или нет. А из-за ИИ теперь в миллион раз сложнее обнаружить, правда это или нет.

А как артиста меня это беспокоит в том смысле, что если люди говорят: "Я собираюсь использовать его как инструмент", то я считаю, что ты теряешь право на создание песен, потому что в этом случае ты ничего не придумываешь. Даже если кому-то приходит в голову идея, как в случае с ИИ, вы подкидываете ему всё что угодно, и тут возникает мысль: "Это было круто. Я украду эту идею и скажу, что это я сам сочинил". Я думаю, такое будет очень пагубно сказываться на искусстве. Кроме того, это означает, что все песни будут звучать более похоже друг на друга. Они и так уже похожи, но они будут всё больше и больше похожи, потому что ресурс не бесконечен. Так что я очень переживаю по этому поводу. Что касается живых выступлений, то, конечно, сейчас можно сделать много всякого дерьма, но HAMMERFALL всегда гордились тем, что мы рок-н-ролльная группа, а это значит, что мы играем на своих инструментах, выступаем вживую, и именно энергия является важной частью музыки и концертов. Мы всегда говорили: если вы хотите послушать безупречно исполненный концерт или песню, послушайте диск. Потому что взаимодействие между публикой и группой или артистами на сцене — это, на мой взгляд, и есть смысл хэви-металлического шоу. Живой опыт — это единственное, что нельзя скачать».

Когда ведущий заметил, что ему неинтересно смотреть шоу ABBA "Voyage" в Лондоне, созданное по той же технологии, что и будущие аватары KISS, Oscar поддержал его:

«Я понимаю, что ты имеешь в виду, и я согласен с тобой. Если речь идёт о группе, поклонником которой я не являюсь, о группе, о которой я могу сказать: "Мне всё равно, настоящая она или нет, я могу пойти посмотреть на неё", тогда в этом есть какой-то смысл. Но в случае с KISS — ни за что. Я видел их живьем миллион раз. Это одна из моих любимых групп всех времён, она была одной из моих любимых групп с детства. Мне неинтересно смотреть на искусственный KISS или что они там планируют — для меня в этом нет никакой прелести».




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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15 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
ой блять, сейчас бы какому-то павер-говнарю рассуждать о необходимости чего-то вообще
нахуй ты никому не нужен, и группа твоя тоже, да и жанр в целом в 2024, ну мб парочке десятков гомиков, которые на вакен ходят
Like!3  Dislike!3
15 ноя 2024
N
Nicolas444883
Вашингтон Ирвинг, ты здесь один из самых ебанутых пользователей) Занялся бы чем-то полезным в жизни, но понятно, что писать оскорбления в комментах - это для тебя единственный способ самоутвердиться.
  Dislike!2
15 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Nicolas444883, >ты здесь один из самых ебанутых пользователей)
1. Ты опять переходишь на личности после того, как я выражаю своё мнение. Если я кого-то оскорбляю - это проблема оскорбляющихся, добро пожаловать в интернет.
2. Если бы ты был достаточно умен, то вряд ли бы реагировал на подобные высказывания, тоже самое про занятость - если ты такой занятой, что же тратишь время на одного из самых ебанутых пользователей?
3. Странно жаловаться (даже неприлично!) на манеру общения тех, кто появился тут раньше тебя. Мы - нормальные гетеросексуальные мужчины и называем вещи своими именами. Паству тех, кто носит кожу на голое тело, назвать можно только так.
Резюмирую - ты в очередной раз влезаешь в обсуждение, где твоего кумира недостаточно оценили и булькаешь, но спасибо за то, что развлекаешь людей.
Like!1
15 ноя 2024
P
Petrovich Sexyy
Вашингтон Ирвинг, судя по количеству этих Хаммерфоллов, эти два десятка гомиков как-то размножаются и очень активно.
15 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Petrovich Sexyy, >как-то
очень просто - половина из них трансы.
15 ноя 2024
v
veenamaHiegreS1988
Вашингтон Ирвинг, павер метал обажаю! Уже лет 17 как в теме. Мне нужен и в 2024 и в 2050 будет, если доживу)) И кстати причем здесь павер и гомики? В хэви был каминг аут, в блэке был каминг аут....... В павере не припомню такого. Блэк и хэви это гейская музыка?
15 ноя 2024
olly71
я слышал наверно с десяток композиций в разных жанрах от металла до попсы сочинёных ИИ и всё это уже сегодня звучит очень качественно и вполне интересно с музыкальной точки зрения. и лично мне честно по хер кто будет сочинять музыку машина или человек если это будет звучать красиво.

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