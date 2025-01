сегодня



Видео полного выступления HAMMERFALL



Видео полного выступления HAMMERFALL, которое состоялось 18 января в Manning Bar, Sydney, Australia, доступно для просмотра ниже:



"Avenge the Fallen"

"Heeding the Call"

"Any Means Necessary"

"Hammer of Dawn"

"Freedom"

"Renegade"

"Hammer High"

"Last Man Standing"

"Fury of the Wild"

"Chapter V: The Medley"

"Let the Hammer Fall"

"Threshold"

"Glory to the Brave"

"The End Justifies"

"(We Make) Sweden Rock"



Encore:

"Hail to the King"

"Hearts on Fire"











