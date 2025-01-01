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HammerFall

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Гитарист HAMMERFALL: «Ну и зачем нам Евровидение?»



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В рамках недавнего интервью с гитаристом HAMMERFALL Oscar'ом Dronjak'ом спросили, есть ли шанс на то, что группа привет участие в отборе на Евровидение:

«Это продолжается уже 20 лет — даже больше 20 лет, на самом деле. Последние 10 лет, я бы сказал, не так часто, но в начале 00-х годах было много разговоров об этом, очень много «Ну, у нас есть идеальная песня для тебя. Приходи и сделай это». Ну, начнем с того, зачем, б$$$ь, оно нам надо? Почему мы должны унижаться до подобного? Потому что на тот момент — это была высшая точка нашей карьеры, и мы все еще шли вверх. Но и Евровидение тогда было не очень масштабным, не то что сейчас. Сейчас это большой бизнес, который... вы можете думать об этом все, что хотите.

Я никогда не хотел этого делать, но у нас всегда был запасной выход, потому что они никогда не разрешали нам написать собственную песню. Поэтому мы всегда говорили: «Если мы сможем написать песню сами и представить шоу HAMMERFALL, то мы, возможно, сделаем это». А они всегда отвечали: «Нет, мы хотим, чтобы музыку и текст написал такой-то и такой-то [человек]», и так далее. Поэтому «Ладно, к черту. Мы на это не подписываемся». Это был для нас простой способ отказаться, потому что они никогда бы нам не позволили действовать самим. Сейчас, конечно, все по-другому, но тогда все было очень строго, все под контролем. Они хотели, чтобы у них был автор лирики, особенно тот, который всегда писал для каждого артиста, они хотели, чтобы они участвовали во всем, а мы отвечали: «Б$$$, нет. Они ничего не знают о HAMMERFALL. Мы никогда не будем этого делать». И я рад, что мы так не поступили.

Мы выросли на [Евровидении], и когда мы были детьми, это была грандиозная фишка, и она до сих пор что-то значит, но вы должны понимать — по крайней мере, так мы думали 15, 20 лет назад, — что HAMMERFALL в хэви-металле имеет вес. Они занимаются своим, и, что касается меня, я не хочу, чтобы металлическая музыка звучала на конкурсе шлягеров. На Евровидении должны звучать песни-шлягеры. Я также не хочу, чтобы там был хип-хоп — я не хочу, чтобы там было что-то, кроме той музыки, которая вписывается в этот спектр. Но это только то, что я думаю. Я больше не слежу за развитием этого конкурса. И, к счастью, моему сыну это тоже не интересно, потому что ему уже 10. Он в том возрасте, когда все в школе говорят об этом. Но он тоже знает, чем я занимаюсь. Он знает, что мне это не нравится. Не знаю, повлияет ли это на него, но, по правде говоря, он пока не очень-то в этом разбирается. Однако если все говорят о чем-то в школе, все дети хотят быть частью происходящего. Но я счастлив, что мне не придется смотреть его в любом случае, потому что его маме он нравится. Так что они могут смотреть его вместе».




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