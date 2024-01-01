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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 76
*Новая песня OPETH 41
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 39
*MACHINE HEAD выпускают пиво 37
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HammerFall

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Новое видео HAMMERFALL



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Avenge The Fallen, новое видео HAMMERFALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Avenge The Fallen', релиз которого намечен на девятое августа:

01. Avenge The Fallen
02. Burn It Down
03. Capture The Dream
04. Hail To The King
05. Hero To All
06. Hope Springs Eternal
07. Rise Of Evil
08. The End Justifies
09. Time Immemorial




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