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Новое видео HAMMERFALL



Avenge The Fallen, новое видео HAMMERFALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Avenge The Fallen', релиз которого намечен на девятое августа:



01. Avenge The Fallen

02. Burn It Down

03. Capture The Dream

04. Hail To The King

05. Hero To All

06. Hope Springs Eternal

07. Rise Of Evil

08. The End Justifies

09. Time Immemorial http://www.hammerfall.net







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