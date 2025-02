сегодня



Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL



Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL, состоявшегося 12 августа 2023 на фестивале Leyendas Del Rock, Villena, Spain, доступно для просмотра ниже:



“Brotherhood”

“Any Means Necessary”

“The Metal Age”

“Hammer of Dawn”

“Blood Bound”

“Renegade”

“Venerate Me”

“Last Man Standing”

“Riders of the Storm”

“Let the Hammer Fall”

“Glory to the Brave”

“(We Make) Sweden Rock”

“Hammer High”

“Hector’s Hymn”

“Hearts on Fire” http://www.hammerfall.net







