17 дек 2024



Новое видео HAMMERFALL



Freedom, новое видео HAMMERFALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Avenge The Fallen', релиз которого состоялся девятого августа:



01. Avenge The Fallen

02. Burn It Down

03. Freedom

04. Capture The Dream

05. Hail To The King

06. Hero To All

07. Hope Springs Eternal

08. Rise Of Evil

09. The End Justifies

10. Time Immemorial







