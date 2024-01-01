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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 46
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 42
*NIGHTWISH от TARJA 20
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 17
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
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HammerFall

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17 дек 2024 : 		 Новое видео HAMMERFALL

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17 авг 2024 : 		 Большие мечты вокалиста HAMMERFALL

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10 авг 2024 : 		 Новый альбом HAMMERFALL доступен для прослушивания

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10 июн 2024 : 		 HAMMERFALL с фанатами

4 июн 2024 : 		 Новое видео HAMMERFALL

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25 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL

5 фев 2024 : 		 HAMMERFALL уже пишут

26 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL

20 июн 2023 : 		 HAMMERFALL: «В конце года начнем!»

29 апр 2023 : 		 Новое видео HAMMERFALL

15 мар 2023 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

16 фев 2023 : 		 Переиздание HAMMERFALL выйдет весной

16 дек 2022 : 		 HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS

23 фев 2022 : 		 Новое видео HAMMERFALL

17 фев 2022 : 		 Гитарист HAMMERFALL — о том, почему не работают стримы

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20 янв 2022 : 		 KING DIAMOND в новом треке HAMMERFALL
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|||| 17 дек 2024

Новое видео HAMMERFALL



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Freedom, новое видео HAMMERFALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Avenge The Fallen', релиз которого состоялся девятого августа:

01. Avenge The Fallen
02. Burn It Down
03. Freedom
04. Capture The Dream
05. Hail To The King
06. Hero To All
07. Hope Springs Eternal
08. Rise Of Evil
09. The End Justifies
10. Time Immemorial




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