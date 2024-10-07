Вокалист HAMMERFALL: «Митол вечен!»

JOACIM CANS в недавнем интервью обсудил неувядающий интерес к металлу:
«Тяжёлый металл — это музыка вне времени. Для меня тяжёлый металл — это качество. Не всё, конечно, но я бы сказал, ядро металлических групп. Потом, конечно, появилось движение глэма, которое убило, можно сказать, всё это в конце 80-х. Но я думаю, что тяжёлому металлу нужен был небольшой перерыв, чтобы заново изобрести себя и вернуться к сути того, чем он является. И потом, я думаю, мы продолжали в том же духе с конца 1990-х. Я имею в виду, что 1980-е были даже не 10 годами — это было не десятилетие. 1980-е, о которых мы говорим, длились всего пару лет. Потом всё изменилось.
Возвращение тяжёлого металла длится уже 25 лет, и он по-прежнему живее всех живых, потому что мы не смешиваем стили. Вот что такое тяжёлый металл. Если вы хотите играть что-то другое, что ж, тогда вы можете играть в ином поджанре. Потому что сейчас их очень много. А в 1980-х какие поджанры были? Были хард-рок, хэви-металл, трэш-металл... Появился дэт-металл, но это было немного раньше. Жанр блэк-металл был придуман, но звучание появилось позже. VENOM придумали название, но потом группа BATHORY изобрела звучание. И я, выросший на металле, слушал эту музыку, будучи подростком, и это та музыка, которая навевает воспоминания, хорошие и плохие.
Я бы не сказал, что я так же страстен, как раньше, в поисках новых альбомов для прослушивания. На самом деле сейчас выходит слишком много альбомов, так что найти что-то стоящее очень сложно. В детстве я просто жил в музыкальном магазине. Каждую неделю я просматривал все новые релизы. И, честно говоря, если сравнивать с сегодняшним днём, релизов было не так уж и много. Потому что я думаю, что проблема в том, что демо-сцена больше не существует. Люди не записывают демо, они записывают альбомы для Spotify. Из серии: "О нет. Не надо". Если это демо, пусть будет демо. Разместите его в другом месте, где вы сможете его удалить. Потому что, возможно, через 10 лет там будет песня, о которой можно будет сказать: "Надо было сделать вот так". — "Да, но она уже опубликована. Она есть на Spotify. Она везде, и мы не можем всё вернуть назад". Так что будьте более осторожны, будьте внимательны. Просто потому, что у вас есть песня, которую вы записали, не нужно выкладывать её на всеобщее обозрение, потому её никто не заметит. Это ничего не изменит. Может быть, вы сможете похвастаться друзьям: "Мы только что выпустили наш первый сингл". Хорошо. На Spotify? Хорошо. Сколько прослушиваний в первый год? Меньше сотни. Хорошо. Круто. Наверное, об этом узнают твои мама, папа, бабушка, сосед. Да, стоит быть немного осторожнее».
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