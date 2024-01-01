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Новая песня HAMMERFALL



Freedom, новая песня HAMMERFALL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Avenge The Fallen":



01. Avenge The Fallen

02. Burn It Down

03. Capture The Dream

04. Hail To The King

05. Hero To All

06. Hope Springs Eternal

07. Rise Of Evil

08. The End Justifies

09. Time Immemorial http://www.hammerfall.net







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