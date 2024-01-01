Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 35
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
*Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар... 11
*Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е... 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 10
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 35
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
[= ||| все новости группы



*

HammerFall

*



19 ноя 2024 : 		 Вокалист HAMMERFALL о лидере DEATH: «Он был живым доказательством того, что не стоит судить о людях со слов других»

15 ноя 2024 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их много раз видел живых?»

7 окт 2024 : 		 Вокалист HAMMERFALL: «Митол вечен!»

9 сен 2024 : 		 Цветные винилы HAMMERFALL

17 авг 2024 : 		 Большие мечты вокалиста HAMMERFALL

11 авг 2024 : 		 Вокалист HAMMERFALL о новом альбоме

10 авг 2024 : 		 Новый альбом HAMMERFALL доступен для прослушивания

9 авг 2024 : 		 Новое видео HAMMERFALL

4 июл 2024 : 		 Новая песня HAMMERFALL

11 июн 2024 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «На мой взгляд, мы записали один из самых сильных наших альбомов за последние годы»

10 июн 2024 : 		 HAMMERFALL с фанатами

4 июн 2024 : 		 Новое видео HAMMERFALL

25 апр 2024 : 		 Новое видео HAMMERFALL

25 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL

5 фев 2024 : 		 HAMMERFALL уже пишут

26 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL

20 июн 2023 : 		 HAMMERFALL: «В конце года начнем!»

29 апр 2023 : 		 Новое видео HAMMERFALL

15 мар 2023 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

16 фев 2023 : 		 Переиздание HAMMERFALL выйдет весной

16 дек 2022 : 		 HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS

23 фев 2022 : 		 Новое видео HAMMERFALL

17 фев 2022 : 		 Гитарист HAMMERFALL — о том, почему не работают стримы

16 фев 2022 : 		 Гитарист HAMMERFALL рассказал о появлении на альбоме KING'a DIAMOND'a

20 янв 2022 : 		 KING DIAMOND в новом треке HAMMERFALL

1 дек 2021 : 		 Новое видео HAMMERFALL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист HAMMERFALL о лидере DEATH: «Он был живым доказательством того, что не стоит судить о людях со слов других»



zoom
JOACIM CANS в недавнем интервью рассказал о туре с DEATH по США в 1998 году:

«Гастролировать с Чаком Шульдинером было большой честью для меня — я смог узнать его поближе, пока не стало слишком поздно. Мы подружились. И я помню, когда мы записывали [альбом HAMMERFALL 2000 года] "Renegade" в Нэшвилле, это был последний раз, когда я с ним разговаривал. Это было в 2000 или 2001 году. Я точно не помню, но всего за пару месяцев до его смерти. Он позвонил и просто хотел проведать нас и узнать, как дела. А потом мы потеряли его — слишком рано.

Я думаю, Чак был живым доказательством того, что не стоит судить о людях со слов других. Я тогда сразу услышал много комментариев типа: "Ого, ты едешь в тур с DEATH. О Боже, будь осторожен. Чак плохой человек" и всё в таком духе. А он оказался очень приятным человеком. Нам было весело, он очень уважал всех в HAMMERFALL.

Я помню первый день тура — DEATH были хедлайнерами. Мы играли на разогреве, были специальными гостями, называйте это как хотите. И поначалу я немного боялся: "Мы традиционная хэви-металлическая группа, а вы играете дэт-металл". А он ответил: "Неважно. Мы все играем металл. Мы вместе, это наше общее дело». Я подумал: "Ладно. Хорошо. Мы осилим этот тур". В первый день, в Спрингфилде, штат Вирджиния, перед выступлением мы спросили: "Мы будем играть 40 минут, 45?" И Чак посмотрел на меня и ответил: "Можешь играть столько, сколько хочешь. Мы в этом туре вместе". Я ответил: "Нет, нет, нет, нет. Мы не можем столько играть. Вы хедлайнеры. Может дадите нам 50 минут?" А он такой: "Играйте час, играйте полтора часа. Неважно". Он был настолько классным.

Мы создали группу под названием THE WAFFLE HEADS, названную в честь сети ресторанов Waffle House. Мы надели фартуки, надели колпаки. И мы выступили в Атланте в последний день тура под названием THE WAFFLE HEADS».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 105

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом