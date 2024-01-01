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Вокалист HAMMERFALL о лидере DEATH: «Он был живым доказательством того, что не стоит судить о людях со слов других»



JOACIM CANS в недавнем интервью рассказал о туре с DEATH по США в 1998 году:



«Гастролировать с Чаком Шульдинером было большой честью для меня — я смог узнать его поближе, пока не стало слишком поздно. Мы подружились. И я помню, когда мы записывали [альбом HAMMERFALL 2000 года] "Renegade" в Нэшвилле, это был последний раз, когда я с ним разговаривал. Это было в 2000 или 2001 году. Я точно не помню, но всего за пару месяцев до его смерти. Он позвонил и просто хотел проведать нас и узнать, как дела. А потом мы потеряли его — слишком рано.



Я думаю, Чак был живым доказательством того, что не стоит судить о людях со слов других. Я тогда сразу услышал много комментариев типа: "Ого, ты едешь в тур с DEATH. О Боже, будь осторожен. Чак плохой человек" и всё в таком духе. А он оказался очень приятным человеком. Нам было весело, он очень уважал всех в HAMMERFALL.



Я помню первый день тура — DEATH были хедлайнерами. Мы играли на разогреве, были специальными гостями, называйте это как хотите. И поначалу я немного боялся: "Мы традиционная хэви-металлическая группа, а вы играете дэт-металл". А он ответил: "Неважно. Мы все играем металл. Мы вместе, это наше общее дело». Я подумал: "Ладно. Хорошо. Мы осилим этот тур". В первый день, в Спрингфилде, штат Вирджиния, перед выступлением мы спросили: "Мы будем играть 40 минут, 45?" И Чак посмотрел на меня и ответил: "Можешь играть столько, сколько хочешь. Мы в этом туре вместе". Я ответил: "Нет, нет, нет, нет. Мы не можем столько играть. Вы хедлайнеры. Может дадите нам 50 минут?" А он такой: "Играйте час, играйте полтора часа. Неважно". Он был настолько классным.



Мы создали группу под названием THE WAFFLE HEADS, названную в честь сети ресторанов Waffle House. Мы надели фартуки, надели колпаки. И мы выступили в Атланте в последний день тура под названием THE WAFFLE HEADS».







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