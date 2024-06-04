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Новое видео HAMMERFALL



The End Justifies, новое видео HAMMERFALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Avenge The Fallen', релиз которого намечен на девятое августа: http://www.hammerfall.net







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