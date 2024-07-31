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Gojira

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Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаше



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Joseph Duplantier защитил свой коллектив от обвинений в том, что своим выступлением наквир-вечеринке 26 июля они «увековечивают сатанизм».

GOJIRA исполнили песню "Ah! Ça Ira", популярную во времена Французской революции, вместе с оперной певицей Мариной Виотти, а также несколькими обезглавленными фигурами, изображающими убитую королеву Марию-Антуанетту.

Однако это зрелище возмутило некоторых христиан в Интернете, которые сразу же назвали его «сатанинским». Скандально известный инфлюенсер Эндрю Тейт обвинил Запад в «поклонении дьяволу».

Опубликовав клип с выступлением GOJIRA, Тейт написал:

«Сатанисты контролируют Запад и показывают вам, что они поклоняются дьяволу. Это не теория заговора. Они буквально показывают вам это. Вы слепы?»

В новом интервью Rolling Stone на вопрос о критике Тейта по поводу того, что выступление GOJIRA было «сатанинским», Duplantier ответил:

«Ничего подобного. Это французская история. Это французский шарм, знаете, обезглавленные люди, красное вино, кровь повсюду — это романтично, это нормально. Здесь нет ничего сатанинского. [Смеётся].

Франция — это страна, которая во время революции провела разделение между государством и религией. И это очень важно, очень ценно для фундамента республиканской Франции. Мы называем это laïcité. Это когда государство больше не религиозно, поэтому оно свободно в плане выражения и символики. Всё дело в истории и фактах. Мы не слишком пристально рассматриваем символизм с точки зрения религии».

На вопрос о том, задумывались ли он и его коллеги по группе GOJIRA об ответственности за возложенную на них роль по представлению металла на мировой сцене, он ответил:

«Я стараюсь не думать об этом слишком много, потому что это продолжает сносить мне крышу. [Смеётся]. Олимпийский комитет мог попросить выступить буквально кого угодно. Я думаю о таких группах, как METALLICA или AC/DC, которые известны и являются сильнейшими представителями нашего жанра, мы все почитаем их и считаем своими героями. Мы никогда не считали себя самой известной группой в мире, которая была бы достойна играть на Олимпийских играх или что-то в этом роде. Это так необычно.

Я думаю о том, что в 2024 году это вызов — дать людям надежду, показать что-то оригинальное. Люди видели всё — от высадки на Луну до искусственного интеллекта. Поэтому перед Парижем и комитетом стояла задача продемонстрировать что-то свежее, новое и оригинальное [с помощью нас], а также показать, что представляет собой Франция.

По крайней мере, тот факт, что металл и опера никогда раньше не появлялись вместе на телевидении и перед таким количеством людей, является заявлением для Франции: "Эй, смотрите. Мы всё ещё расширяем границы мира". Так что поздравляем Францию за то, что она это сделала».

Что касается того, кто выбрал песню "Ah! Ça Ira" для GOJIRA, Duplantier сказал:

«Это были вовсе не мы. Это была команда молодых людей, композиторов и дизайнеров, которые определили тему. Мы были в неведении, когда речь шла о церемонии; мы были сосредоточены только на той картине и том моменте с Марией-Антуанеттой. Мы не знали, как это будет выглядеть и как это будет сочетаться с остальным представлением. Я не знал, что там будут Леди Гага или Селин Дион. Мы хранили секрет [Олимпийского комитета], и нам не разрешалось говорить нашим знакомым, что мы собираемся это сделать. Мы вообще не знали, что произойдёт. Мы просто переписывались с композитором олимпийской церемонии Виктором ле Масном. Он задал нам темп и ориентиры. А потом мы сделали своё дело».






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КомментарииСкрыть/показать 12 )

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31 июл 2024
rassol
Смысл этой революционной песни сводится к простому тезису: сейчас мы вырежем церковников и дворян - и всё будет хорошо, жизнь наладится. Поэтому там и Мария-Антуанетта без башки была на представлении. Собственно, "Ah! Ça Ira" дословно и означает "Ах, пойдут дела на лад!" Песня хорошая, но гажыра своим исполнением её обосрали.
31 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Бля, этот Тейт типа Позднякова, 100% они ебали друг друга в жопу
  Dislike!1
31 июл 2024
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, мне просто интересно, найдётся ли такой дурак, который на полном серьёзе в случае глобального шухера полетит на Самосир?
31 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
IJzerklompje, не в курсе этой темы, сорян
Ебанутые опять хуйню придумали?
31 июл 2024
WahrandPhain
Пиздец, опять отмазки перед мамкой - я не участвовал в сатанинском ритуале, это ребята на меня жертвенной кровью накапали. Никогда миталисты блядь, не повзрослеют и не научатся брать ответственность.
  Dislike!2
31 июл 2024
Corpsegrinder04
Вообще на Францию насрать, пусть там в жопу шпарят друг друга, пофиг. Из всего металла нравилась одна единственная группа Inborn Suffering, да и те загнулись.
У меня одна единственная претензия состоит в том, что я тыкнул по какой-то ссылке с новостей и включил этих педиков на ютубе. Теперь они мне во всех рекомендациях лезут. Хорошо на рутубе ещё зашквариться не успел, лента чистая.
  Dislike!1
31 июл 2024
Nord61
Corpsegrinder04, в чём проблема-то? Многократно полуркай в Ютубе Саббат, Мэйден, Раннинг Вайлд (а ещё лучше, несколько видосов каких-нибудь раритетных, полузабытых нынче рок-митолиздов из 80-х). Сразу содержимое рекомендаций изменится. Проверено.
31 июл 2024
s
sibterminator
"обезглавленные люди, красное вино, кровь повсюду — это романтично" - интересно, этот рокер при виде реальной крови и расчлененки сдюжит или в обморок грохнется?
Like!1  Dislike!1
31 июл 2024
IJzerklompje
Если организаторы хотели устроить сатанинский шабаш - позвали бы земляков Aleister. Только одна проблема - эта группа никудышная и вторичная до тошноты.
  Dislike!1
31 июл 2024
F
Fo0x
А в рамках митола-то зачем оправдываться ? Хэлфорду вообще, наверное, все шоу понравилось.
31 июл 2024
Kliops144
"Это французский шарм"
А, пон.
31 июл 2024
Nord61
Заголовок:

"Было ли выступление GOJIRA на церемонии открытия Олимпиады 2024 года «сатанинским»? «Это не так», — говорит Жозеф Дюплантье".

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