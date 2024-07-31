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Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаше



Joseph Duplantier защитил свой коллектив от обвинений в том, что своим выступлением наквир-вечеринке 26 июля они «увековечивают сатанизм».



GOJIRA исполнили песню "Ah! Ça Ira", популярную во времена Французской революции, вместе с оперной певицей Мариной Виотти, а также несколькими обезглавленными фигурами, изображающими убитую королеву Марию-Антуанетту.



Однако это зрелище возмутило некоторых христиан в Интернете, которые сразу же назвали его «сатанинским». Скандально известный инфлюенсер Эндрю Тейт обвинил Запад в «поклонении дьяволу».



Опубликовав клип с выступлением GOJIRA, Тейт написал:



«Сатанисты контролируют Запад и показывают вам, что они поклоняются дьяволу. Это не теория заговора. Они буквально показывают вам это. Вы слепы?»



В новом интервью Rolling Stone на вопрос о критике Тейта по поводу того, что выступление GOJIRA было «сатанинским», Duplantier ответил:



«Ничего подобного. Это французская история. Это французский шарм, знаете, обезглавленные люди, красное вино, кровь повсюду — это романтично, это нормально. Здесь нет ничего сатанинского. [Смеётся].



Франция — это страна, которая во время революции провела разделение между государством и религией. И это очень важно, очень ценно для фундамента республиканской Франции. Мы называем это laïcité. Это когда государство больше не религиозно, поэтому оно свободно в плане выражения и символики. Всё дело в истории и фактах. Мы не слишком пристально рассматриваем символизм с точки зрения религии».



На вопрос о том, задумывались ли он и его коллеги по группе GOJIRA об ответственности за возложенную на них роль по представлению металла на мировой сцене, он ответил:



«Я стараюсь не думать об этом слишком много, потому что это продолжает сносить мне крышу. [Смеётся]. Олимпийский комитет мог попросить выступить буквально кого угодно. Я думаю о таких группах, как METALLICA или AC/DC, которые известны и являются сильнейшими представителями нашего жанра, мы все почитаем их и считаем своими героями. Мы никогда не считали себя самой известной группой в мире, которая была бы достойна играть на Олимпийских играх или что-то в этом роде. Это так необычно.



Я думаю о том, что в 2024 году это вызов — дать людям надежду, показать что-то оригинальное. Люди видели всё — от высадки на Луну до искусственного интеллекта. Поэтому перед Парижем и комитетом стояла задача продемонстрировать что-то свежее, новое и оригинальное [с помощью нас], а также показать, что представляет собой Франция.



По крайней мере, тот факт, что металл и опера никогда раньше не появлялись вместе на телевидении и перед таким количеством людей, является заявлением для Франции: "Эй, смотрите. Мы всё ещё расширяем границы мира". Так что поздравляем Францию за то, что она это сделала».



Что касается того, кто выбрал песню "Ah! Ça Ira" для GOJIRA, Duplantier сказал:



«Это были вовсе не мы. Это была команда молодых людей, композиторов и дизайнеров, которые определили тему. Мы были в неведении, когда речь шла о церемонии; мы были сосредоточены только на той картине и том моменте с Марией-Антуанеттой. Мы не знали, как это будет выглядеть и как это будет сочетаться с остальным представлением. Я не знал, что там будут Леди Гага или Селин Дион. Мы хранили секрет [Олимпийского комитета], и нам не разрешалось говорить нашим знакомым, что мы собираемся это сделать. Мы вообще не знали, что произойдёт. Мы просто переписывались с композитором олимпийской церемонии Виктором ле Масном. Он задал нам темп и ориентиры. А потом мы сделали своё дело».











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