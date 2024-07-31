|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаше
Joseph Duplantier защитил свой коллектив от обвинений в том, что своим выступлением наквир-вечеринке 26 июля они «увековечивают сатанизм».
GOJIRA исполнили песню "Ah! Ça Ira", популярную во времена Французской революции, вместе с оперной певицей Мариной Виотти, а также несколькими обезглавленными фигурами, изображающими убитую королеву Марию-Антуанетту.
Однако это зрелище возмутило некоторых христиан в Интернете, которые сразу же назвали его «сатанинским». Скандально известный инфлюенсер Эндрю Тейт обвинил Запад в «поклонении дьяволу».
Опубликовав клип с выступлением GOJIRA, Тейт написал:
«Сатанисты контролируют Запад и показывают вам, что они поклоняются дьяволу. Это не теория заговора. Они буквально показывают вам это. Вы слепы?»
В новом интервью Rolling Stone на вопрос о критике Тейта по поводу того, что выступление GOJIRA было «сатанинским», Duplantier ответил:
«Ничего подобного. Это французская история. Это французский шарм, знаете, обезглавленные люди, красное вино, кровь повсюду — это романтично, это нормально. Здесь нет ничего сатанинского. [Смеётся].
Франция — это страна, которая во время революции провела разделение между государством и религией. И это очень важно, очень ценно для фундамента республиканской Франции. Мы называем это laïcité. Это когда государство больше не религиозно, поэтому оно свободно в плане выражения и символики. Всё дело в истории и фактах. Мы не слишком пристально рассматриваем символизм с точки зрения религии».
На вопрос о том, задумывались ли он и его коллеги по группе GOJIRA об ответственности за возложенную на них роль по представлению металла на мировой сцене, он ответил:
«Я стараюсь не думать об этом слишком много, потому что это продолжает сносить мне крышу. [Смеётся]. Олимпийский комитет мог попросить выступить буквально кого угодно. Я думаю о таких группах, как METALLICA или AC/DC, которые известны и являются сильнейшими представителями нашего жанра, мы все почитаем их и считаем своими героями. Мы никогда не считали себя самой известной группой в мире, которая была бы достойна играть на Олимпийских играх или что-то в этом роде. Это так необычно.
Я думаю о том, что в 2024 году это вызов — дать людям надежду, показать что-то оригинальное. Люди видели всё — от высадки на Луну до искусственного интеллекта. Поэтому перед Парижем и комитетом стояла задача продемонстрировать что-то свежее, новое и оригинальное [с помощью нас], а также показать, что представляет собой Франция.
По крайней мере, тот факт, что металл и опера никогда раньше не появлялись вместе на телевидении и перед таким количеством людей, является заявлением для Франции: "Эй, смотрите. Мы всё ещё расширяем границы мира". Так что поздравляем Францию за то, что она это сделала».
Что касается того, кто выбрал песню "Ah! Ça Ira" для GOJIRA, Duplantier сказал:
«Это были вовсе не мы. Это была команда молодых людей, композиторов и дизайнеров, которые определили тему. Мы были в неведении, когда речь шла о церемонии; мы были сосредоточены только на той картине и том моменте с Марией-Антуанеттой. Мы не знали, как это будет выглядеть и как это будет сочетаться с остальным представлением. Я не знал, что там будут Леди Гага или Селин Дион. Мы хранили секрет [Олимпийского комитета], и нам не разрешалось говорить нашим знакомым, что мы собираемся это сделать. Мы вообще не знали, что произойдёт. Мы просто переписывались с композитором олимпийской церемонии Виктором ле Масном. Он задал нам темп и ориентиры. А потом мы сделали своё дело».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Ебанутые опять хуйню придумали?
У меня одна единственная претензия состоит в том, что я тыкнул по какой-то ссылке с новостей и включил этих педиков на ютубе. Теперь они мне во всех рекомендациях лезут. Хорошо на рутубе ещё зашквариться не успел, лента чистая.
А, пон.
"Было ли выступление GOJIRA на церемонии открытия Олимпиады 2024 года «сатанинским»? «Это не так», — говорит Жозеф Дюплантье".