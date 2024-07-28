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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 33
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 26
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Gojira

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28 июл 2024 : 		 GOJIRA разогрела квиров

26 июл 2024 : 		 GOJIRA выступят на открытии Олимпиады

20 май 2024 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

27 окт 2023 : 		 У GOJIRA много идей

16 авг 2023 : 		 Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёрла!»

8 июн 2023 : 		 Вокалист GOJIRA продолжает переживать за климат

11 май 2023 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA

13 апр 2023 : 		 Гитарист GOJIRA — о новом материале

27 дек 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA: «Наша цель — приносить больше пользы человечеству»

10 дек 2022 : 		 GOJIRA о новом треке

7 дек 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA: «Сначала заряжу батарейки, а потом...»

14 окт 2022 : 		 Новая песня GOJIRA

25 сен 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA — о тяге к новизне

6 сен 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA считает SEPULTURA важной группой в истории металла

30 май 2022 : 		 Вокалист DEFTONES присоединился к GOJIRA для исполнения SEPULTURA

5 мар 2022 : 		 Новое видео от барабанщика GOJIRA

23 фев 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA: «ROBERT TRUJILLO — классный чувак»

4 ноя 2021 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA

29 окт 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

28 сен 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился к GOJIRA

17 июн 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA: «LARS ULRICH — гений»

16 июн 2021 : 		 Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии»

8 июн 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA: «Получить похвалу от METALLICA было очень приятно»

4 июн 2021 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

6 май 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA — о росте популярности

1 май 2021 : 		 Новое видео GOJIRA
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|||| сегодня

GOJIRA разогрела квиров



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Группа GOJIRA приняла участие в квир-пати в Париже в пятницу — видео доступно ниже.






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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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28 июл 2024
O
Orgik
Говно. Причём из жопы.
Like!1
28 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
"бля, мы думали, что разогреваем Queen"
28 июл 2024
IJzerklompje
Комсомольская Правда вообще удивила в своей статейке: "какие-то местные металлисты"
28 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
IJzerklompje, я уж думал их никто не читает)
28 июл 2024
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, ну любопытно было, что скажут люди про "сотонизтов митолиздов". В целом реакция сдержанная, разве что среди телеграмских ЛОМов А. Пигарев возмущался да пару сравнений с условным обезглавленным цесаревичем Алексеем.
28 июл 2024
IJzerklompje
А если по сути - какой-то супернизкий пум-пум-шум, далеко не самый интересный. Ожидал большего. Большего.
28 июл 2024
gravitgroove
Фига себе, как Снуп облез!

просмотров: 462

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