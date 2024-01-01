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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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Gojira

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20 май 2024 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

27 окт 2023 : 		 У GOJIRA много идей

16 авг 2023 : 		 Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёрла!»

8 июн 2023 : 		 Вокалист GOJIRA продолжает переживать за климат

11 май 2023 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA

13 апр 2023 : 		 Гитарист GOJIRA — о новом материале

27 дек 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA: «Наша цель — приносить больше пользы человечеству»

10 дек 2022 : 		 GOJIRA о новом треке

7 дек 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA: «Сначала заряжу батарейки, а потом...»

14 окт 2022 : 		 Новая песня GOJIRA

25 сен 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA — о тяге к новизне

6 сен 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA считает SEPULTURA важной группой в истории металла

30 май 2022 : 		 Вокалист DEFTONES присоединился к GOJIRA для исполнения SEPULTURA

5 мар 2022 : 		 Новое видео от барабанщика GOJIRA

23 фев 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA: «ROBERT TRUJILLO — классный чувак»

4 ноя 2021 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA

29 окт 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

28 сен 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился к GOJIRA

17 июн 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA: «LARS ULRICH — гений»

16 июн 2021 : 		 Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии»

8 июн 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA: «Получить похвалу от METALLICA было очень приятно»

4 июн 2021 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

6 май 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA — о росте популярности

1 май 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

27 апр 2021 : 		 Новая песня GOJIRA

17 апр 2021 : 		 Фронтмен GOJIRA — о новой песне: «Это дань уважения SEPULTURA»
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Видео от барабанщика GOJIRA



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MARIO DUPLANTIER представил видео на сольную композицию "Meteor".




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