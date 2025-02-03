3 фев 2025



GOJIRA взяли Грэмми



Группа GOJIRA получила Грэмми в категории "Best Metal Performance" за "Mea Culpa (Ah! Ça Ira!)". На награду претендовали:



* GOJIRA, MARINA VIOTTI, VICTOR LE MASNE - "Mea Culpa (Ah! Ça Ira!)"

* JUDAS PRIEST – "Crown Of Horns"

* METALLICA - "Screaming Suicide"

* KNOCKED LOOSE (feat. Poppy) - "Suffocate"

* SPIRITBOX - "Cellar Door"







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