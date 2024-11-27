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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 47
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 21
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Gojira

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27 ноя 2024 : 		 Вокалист GOJIRA зовет в веганы

17 окт 2024 : 		 GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открытии ОИ

3 сен 2024 : 		 Вокалист GOJIRA: «Мы пытаемся...»

3 сен 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о выступлении GOJIRA на открытии Олимпиады в Париже: «Я горжусь ими»

16 авг 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD рад за GOJIRA

5 авг 2024 : 		 Вокалист GOJIRA поедет спасать китоактивиста

2 авг 2024 : 		 Новое видео GOJIRA

31 июл 2024 : 		 Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаше

28 июл 2024 : 		 GOJIRA разогрела квиров

26 июл 2024 : 		 GOJIRA выступят на открытии Олимпиады

20 май 2024 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

27 окт 2023 : 		 У GOJIRA много идей

16 авг 2023 : 		 Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёрла!»

8 июн 2023 : 		 Вокалист GOJIRA продолжает переживать за климат

11 май 2023 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA

13 апр 2023 : 		 Гитарист GOJIRA — о новом материале

27 дек 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA: «Наша цель — приносить больше пользы человечеству»

10 дек 2022 : 		 GOJIRA о новом треке

7 дек 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA: «Сначала заряжу батарейки, а потом...»

14 окт 2022 : 		 Новая песня GOJIRA

25 сен 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA — о тяге к новизне

6 сен 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA считает SEPULTURA важной группой в истории металла

30 май 2022 : 		 Вокалист DEFTONES присоединился к GOJIRA для исполнения SEPULTURA

5 мар 2022 : 		 Новое видео от барабанщика GOJIRA

23 фев 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA: «ROBERT TRUJILLO — классный чувак»

4 ноя 2021 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA
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Вокалист GOJIRA зовет в веганы



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JOSEPH DUPLANTIER снялся в новом ролике PETA и настоятельно призвал всех записываться в веганы:

«Я стал веганом ради животных. Речь идет о жизни животных и о том, через что им приходится проходить. Но еще одно преимущество веганства - это ваше собственное здоровье. С тех пор как я стал веганом, у меня больше энергии, когда я выступаю. Я считаю, что люди обязаны бросить вызов законам и традициям общества... чтобы плавно перейти к будущему, в котором мы действительно сможем быть живыми. Это уже не только этический вопрос, но и вопрос выживания нашего вида. ВЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ВЕГААААНОМ!».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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27 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
А зачем ему гитара на плакате? Хорошо, что не басиста позвали - https://www.youtube.com/watch?v=tOFkFZbPdnQ
27 ноя 2024
s
sibterminator
Бля, он еще и веган....
27 ноя 2024
F
Fo0x
Заразился на Олимпиаде от воукеров и сжвшников чтоль. Таким макаром скоро объявит себя небинарной персоной.
27 ноя 2024
a
artmageddon
сейчас трупоеды накинутся
27 ноя 2024
olly71
Что может быть вкуснее пожаренного на углях сочного мяса + салат из свежих овощей .

просмотров: 272

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