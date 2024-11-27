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Вокалист GOJIRA зовет в веганы



JOSEPH DUPLANTIER снялся в новом ролике PETA и настоятельно призвал всех записываться в веганы:



«Я стал веганом ради животных. Речь идет о жизни животных и о том, через что им приходится проходить. Но еще одно преимущество веганства - это ваше собственное здоровье. С тех пор как я стал веганом, у меня больше энергии, когда я выступаю. Я считаю, что люди обязаны бросить вызов законам и традициям общества... чтобы плавно перейти к будущему, в котором мы действительно сможем быть живыми. Это уже не только этический вопрос, но и вопрос выживания нашего вида. ВЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ВЕГААААНОМ!».







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