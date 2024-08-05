5 авг 2024



Вокалист GOJIRA поедет спасать китоактивиста



JOSEPH DUPLANTIER примет участие в митинге в Дании, который состоится 12 августа и будет требовать выпустить китоактивиста Пола Уотсона. Уотсон — основатель активистской группы Sea Shepherd и Фонда капитана Пола Уотсона — находится под стражей в Гренландии с 21 июля. Ему грозит экстрадиция в Японию по международному ордеру на арест, связанному с обвинениями в проникновении на японское судно в Антарктическом океане в 2010 году, воспрепятствовании его деятельности и причинении телесных повреждений, а также материального ущерба.



Известный активист, выступающий против китобойного промысла, Уотсон всю жизнь посвятил защите морской дикой природы и разоблачению незаконной практики китобойного промысла, и теперь над ним нависла угроза. Экстрадиция Пола в Японию, где его ждет суровое наказание, поставит под угрозу его безопасность и послужит тревожным сигналом для активистов экологического движения во всем мире.



«Дания! Я буду в Копенгагене 12 августа, чтобы потребовать освобождения нашего друга капитана Пола Уотсона, героя мировой экологии, соучредителя Greenpeace, основателя Sea Shepherd Conservation Society, а с недавних пор и 'Neptune’s Pirates'. Пол находится в плену у Дании, и его планируют экстрадировать в Японию, где он проведет остаток жизни в тюрьме, за его усилия по защите морской фауны по всему Мировому океану.



Мы должны немедленно вытащить его из этой ситуации. Его работа — идеальный пример конструктивного "гражданского неповиновения". Он лишь пытается замедлить деятельность, которая изначально является незаконной.



Китобойный промысел запрещен международными законами с 1986 года. Он как-то сказал. "Если океаны умрут, умрем и мы. Я делаю то, что делаю, потому что это правильно". Он понимает важность этой борьбы за океаны и, в конечном счете, за сохранение жизни на Земле. Это говорит о том, почему мы должны поддержать его, пока не стало слишком поздно.



Решение о его экстрадиции будет принято 15 августа (менее чем через 2 недели). Мы намерены быть там и собрать как можно больше людей, чтобы повлиять на решение министра юстиции и премьер-министра.



Независимо от исхода Пол Уотсон, несомненно, войдет в историю как Герой, и эту важнейшую главу будут помнить, как и людей, которые поддержали его в этой сложной ситуации.



Вы можете встретиться со мной лично перед зданием парламента в Копенгагене 12 августа в 11:11 утра или выразить свою поддержку в Интернете, передав информацию о нашем мирном протесте.



Присоединитесь ли вы ко мне в этой борьбе? Я рассчитываю на вас! Где бы вы ни были!



За Пола, за океаны, Joe Duplantier / #gojira #freepaulwatson





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