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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 60
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 44
*GOJIRA разогрела квиров 43
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 33
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 28
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Gojira

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2 авг 2024 : 		 Новое видео GOJIRA

31 июл 2024 : 		 Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаше

28 июл 2024 : 		 GOJIRA разогрела квиров

26 июл 2024 : 		 GOJIRA выступят на открытии Олимпиады

20 май 2024 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

27 окт 2023 : 		 У GOJIRA много идей

16 авг 2023 : 		 Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёрла!»

8 июн 2023 : 		 Вокалист GOJIRA продолжает переживать за климат

11 май 2023 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA

13 апр 2023 : 		 Гитарист GOJIRA — о новом материале

27 дек 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA: «Наша цель — приносить больше пользы человечеству»

10 дек 2022 : 		 GOJIRA о новом треке

7 дек 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA: «Сначала заряжу батарейки, а потом...»

14 окт 2022 : 		 Новая песня GOJIRA

25 сен 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA — о тяге к новизне

6 сен 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA считает SEPULTURA важной группой в истории металла

30 май 2022 : 		 Вокалист DEFTONES присоединился к GOJIRA для исполнения SEPULTURA

5 мар 2022 : 		 Новое видео от барабанщика GOJIRA

23 фев 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA: «ROBERT TRUJILLO — классный чувак»

4 ноя 2021 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA

29 окт 2021 : 		 Новое видео GOJIRA

28 сен 2021 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился к GOJIRA

17 июн 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA: «LARS ULRICH — гений»

16 июн 2021 : 		 Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии»

8 июн 2021 : 		 Барабанщик GOJIRA: «Получить похвалу от METALLICA было очень приятно»

4 июн 2021 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA
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Новое видео GOJIRA



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"Ah ! Ca Ira !", новое видео GOJIRA, доступно ниже.




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