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Басист AVENGED SEVENFOLD рад за GOJIRA



Johnny Christ в программе "Drinks With Johnny" обсудил появление GOJIRA на открытии ОИ:



«Это было так круто. Я смотрел церемонию. Не ожидал чего-то подобного. Я смотрел церемонию вместе с женой. Мы вместе смотрим каждую церемонию открытия ОИ. И это всегда круто. Ты видишь, как страна собирается вместе, как все артисты страны собирают команду и говорят: «Мы покажем всё наше искусство и историю». И я думаю, что они проделали отличную работу.



Я был в другой комнате и услышал, как играют металл, я такой: «Что за хрень?». Выхожу и вижу, что на здании парламента или какого-то там замка происходит потрясающее представление. И я такой: «Погодите-ка. Это же, б$$$ь, GOJIRA. Я знаю этих ребят. Это же гребаная GOJIRA!» И я был очень рад за них. Я был, типа, «Это чертовски круто». А потом, конечно же, через 30 секунд я подумал: «Какого хрена я до сих пор не сделал ничего подобного?». Б$$$ь, чувак. Я переезжаю во Францию. К черту всё это.



Это было так круто. И они сделали классную работу — не было ощущения, что «О, сейчас мы просто перейдем к металлу, и он будет совершенно неуместен на остальной церемонии». Нет, они остались верны себе. И когда они стояли на краю этого замка и их показывали, переходя от окна к окну, мне очень понравилось».







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