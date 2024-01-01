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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
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Gojira

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ROB HALFORD: «С детства за GOJIRA!»



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ROB HALFORD в недавнем интервью Heavy Consequence поделился впечатлениями от выступления GOJIRA в рамках церемонии открытия ОИ:

«Я был удивлён, шокирован, взволнован и восхищён, увидев металл на Олимпиаде, потому что я, как и большинство людей, фанат Олимпийских игр, потому что это командная работа. Каждый из этих спортсменов добивается успеха благодаря собственному мастерству, выносливости и упорству, но вокруг них есть команда. И любой победитель скажет: "Да, если бы не мой тренер, если бы не моя семья, да, да, да, да, да, да". Так что я хочу сказать, что группа GOJIRA — это семья, это металлическая семья, это металлическое сообщество. Так что это было просто потрясающе. И спасибо французам за то, что они сделали что-то подобное. Некоторые страны колебались бы, но в этом и заключается красота Франции. Это космополитичное место для всех видов искусства. Там не могло быть такого: "Вы не можете включить металл на Олимпийских играх". — "О чём вы? Это же GOJIRA!" Это здорово. И они этого заслуживают.

Я давно поддерживаю GOJIRA. Я люблю эту группу. Я был фанатом GOJIRA с самого первого дня. Так что, опять же, я очень рад за них. И я надеюсь столкнуться с ребятами на церемонии вручения премии "Грэмми" [2025] — GOJIRA и JUDAS PRIEST номинированы — на красной дорожке или ещё где-нибудь».




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