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Вокалист BUCKCHERRY: «Ребята из AC/DC оказались простыми и крутыми!»



В рамках недавнего разговора с вокалистом BUCKCHERRY Josh'ом Todd'ом у него спросили, что он вынес из совместного тура с AC/DC в мае 2001 года:



«Как быть скромным и очень крутым. А эти ребята были очень скромными и милыми и ответили на все наши вопросы. [Они] позволили нам использовать полностью весь звук на их P.A., что случается крайне редко. В основном хедлайнеры дают тебе столько звука, чтобы, когда они выйдут, они звучали громче. AC/DC же сказали: «Вы можете пользоваться полной акустикой. Делайте, что хотите». Они были очень любезны и круты, и именно такими мы хотели быть. Вот чему я научился.



Я сидел на диване, пил чай с [гитаристом AC/DC] Angus'ом и обсуждал его карьеру. А [вокалист AC/DC] Brian Johnson ходил по комнате и рассказывал анекдоты. И я такой: «Вау, это просто охренительно». Потому что иногда встречаешь музыкантов и... Я каждому даю шанс. Не все находятся в прекрасном расположении духа каждый день. Так что иногда люди могут быть немного не такими, какими вы их представляли, и вы должны дать им секунду, и, возможно, в следующий раз все будет по-другому. И я всегда так поступаю со всеми. Но когда мы встретили этих парней, они всегда были одинаковыми. И это то, что мне в них нравилось».







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