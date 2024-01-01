Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 26
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 16
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 16
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
*ROB HALFORD о простате 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 26
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
[= ||| все новости группы



*

Buckcherry

*



22 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Ребята из AC/DC оказались простыми и крутыми!»

22 апр 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я люблю SLIPKNOT!»

5 апр 2024 : 		 BUCKCHERRY отмечают 25-летие дебютного альбома

1 фев 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «На маленьких площадках играть сложнее»

28 ноя 2023 : 		 Так мёртв ли рок? Отвечает вокалист BUCKCHERRY

22 ноя 2023 : 		 Рождественский трек от BUCKCHERRY

13 сен 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

26 июл 2023 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от BUCKCHERRY: Видео

14 июл 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY о переменах в составе коллектива

12 июл 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Рок уже не торт»

26 июн 2023 : 		 Новое видео MOONSHINE BANDITS и BUCKCHERRY

23 июн 2023 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от BUCKCHERRY

8 июн 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о том, почему группа выпускает что-то новое

31 май 2023 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

18 май 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о нелёгкой судьбе алкоголика

16 май 2023 : 		 Почему BUCKCHERRY записали кавер-версию песни BRYAN'a ADAMS'a?

7 май 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

10 апр 2023 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

10 мар 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

6 янв 2023 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY выйдет летом

24 ноя 2022 : 		 JOSH TODD о новом альбоме BUCKCHERRY

16 ноя 2022 : 		 BUCKCHERRY завершили работу над альбомом

13 сен 2022 : 		 BUCKCHERRY выпустят новый материал в 2023

31 авг 2022 : 		 BUCKCHERRY начнут запись осенью

4 июн 2022 : 		 BUCKCHERRY готовы к записи

16 фев 2022 : 		 Новое видео BUCKCHERRY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист BUCKCHERRY: «Ребята из AC/DC оказались простыми и крутыми!»



zoom
В рамках недавнего разговора с вокалистом BUCKCHERRY Josh'ом Todd'ом у него спросили, что он вынес из совместного тура с AC/DC в мае 2001 года:

«Как быть скромным и очень крутым. А эти ребята были очень скромными и милыми и ответили на все наши вопросы. [Они] позволили нам использовать полностью весь звук на их P.A., что случается крайне редко. В основном хедлайнеры дают тебе столько звука, чтобы, когда они выйдут, они звучали громче. AC/DC же сказали: «Вы можете пользоваться полной акустикой. Делайте, что хотите». Они были очень любезны и круты, и именно такими мы хотели быть. Вот чему я научился.

Я сидел на диване, пил чай с [гитаристом AC/DC] Angus'ом и обсуждал его карьеру. А [вокалист AC/DC] Brian Johnson ходил по комнате и рассказывал анекдоты. И я такой: «Вау, это просто охренительно». Потому что иногда встречаешь музыкантов и... Я каждому даю шанс. Не все находятся в прекрасном расположении духа каждый день. Так что иногда люди могут быть немного не такими, какими вы их представляли, и вы должны дать им секунду, и, возможно, в следующий раз все будет по-другому. И я всегда так поступаю со всеми. Но когда мы встретили этих парней, они всегда были одинаковыми. И это то, что мне в них нравилось».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 76

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом