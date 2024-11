сегодня



Юбилейная версия альбома BUCKCHERRY выйдет зимой



BUCKCHERRY 17 января выпустят специальную версию альбома 15, приуроченную к его 20-летию. Группа также планирует в 2025 специальный тур, в ходе которого будет целиком исполнять материал этого альбома.



Трек-лист:



LP 1



Side A



01. So Far

02. Next 2 You

03. Out Of Line

04. Everything

05. Carousel



Side B



01. Sorry

02. Crazy Bitch

03. Onset

04. Sunshine

05. Brooklyn

06. Broken Glass



LP 2



Side A



01. Sorry (acoustic)

02. Brooklyn (electric)

03. Pump It Up (Elvis Costello

cover)

04. Back In The Day



Side B



01. Crazy Bitch (newly recorded acoustic)

02. Onset (newly recorded acoustic)

03. Sunshine (newly recorded acoustic)







