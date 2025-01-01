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Вокалист BUCKCHERRY о новых группах: «Если у вас есть мелодия, вы найдете аудиторию»



Josh Todd в недавнем интервью высказался по поводу того, что современным рок-группам все труднее заявить о себе в наши дни:



«На мой взгляд, все еще дело в мелодии. Если у вас отличная мелодия, если у вас отличные песни, вы найдете свою аудиторию. Вот и все. И я просто считаю, что у вас должны быть отличные песни, у вас должны быть песни, которые вы можете запомнить, вы должны быть незабываемыми, особенно сейчас, потому что информация распространяется так быстро, и время внимания у людей сейчас ограничено. У вас есть пять секунд, чтобы привлечь чье-то внимание в Интернете. Поэтому у вас должны быть отличные песни, у вас должна быть история, вы должны знать, кто вы, и если вы сможете соединить все это вместе, вы добьетесь успеха».







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