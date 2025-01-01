Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 74
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 67
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 47
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 36
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 34
*Обновленное видео HELLOWEEN 23
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 20
*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 74
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 67
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 47
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 36
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 34
[= ||| все новости группы



*

Buckcherry

*



25 фев 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY о новых группах: «Если у вас есть мелодия, вы найдете аудиторию»

21 янв 2025 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY выйдет летом

6 дек 2024 : 		 BUCKCHERRY завершили работу над альбомом

20 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY готовят десять песен

18 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают новую музыку весной

12 ноя 2024 : 		 Юбилейная версия альбома BUCKCHERRY выйдет зимой

6 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY приступили к записи

6 авг 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают альбом до лета

29 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Возраст ощущаю, но он не давит»

22 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Ребята из AC/DC оказались простыми и крутыми!»

22 апр 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я люблю SLIPKNOT!»

5 апр 2024 : 		 BUCKCHERRY отмечают 25-летие дебютного альбома

1 фев 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «На маленьких площадках играть сложнее»

28 ноя 2023 : 		 Так мёртв ли рок? Отвечает вокалист BUCKCHERRY

22 ноя 2023 : 		 Рождественский трек от BUCKCHERRY

13 сен 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

26 июл 2023 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от BUCKCHERRY: Видео

14 июл 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY о переменах в составе коллектива

12 июл 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Рок уже не торт»

26 июн 2023 : 		 Новое видео MOONSHINE BANDITS и BUCKCHERRY

23 июн 2023 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от BUCKCHERRY

8 июн 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о том, почему группа выпускает что-то новое

31 май 2023 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

18 май 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о нелёгкой судьбе алкоголика

16 май 2023 : 		 Почему BUCKCHERRY записали кавер-версию песни BRYAN'a ADAMS'a?

7 май 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист BUCKCHERRY о новых группах: «Если у вас есть мелодия, вы найдете аудиторию»



zoom
Josh Todd в недавнем интервью высказался по поводу того, что современным рок-группам все труднее заявить о себе в наши дни:

«На мой взгляд, все еще дело в мелодии. Если у вас отличная мелодия, если у вас отличные песни, вы найдете свою аудиторию. Вот и все. И я просто считаю, что у вас должны быть отличные песни, у вас должны быть песни, которые вы можете запомнить, вы должны быть незабываемыми, особенно сейчас, потому что информация распространяется так быстро, и время внимания у людей сейчас ограничено. У вас есть пять секунд, чтобы привлечь чье-то внимание в Интернете. Поэтому у вас должны быть отличные песни, у вас должна быть история, вы должны знать, кто вы, и если вы сможете соединить все это вместе, вы добьетесь успеха».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 31

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом