21 янв 2025



Новый альбом BUCKCHERRY выйдет летом



Вокалист BUCKCHERRY Josh Todd рассказал о том, когда ждать новую пластинку:



«Новый альбом уже готов, и он получился просто отличным. Он называется «Roar Like Thunder». Это качающая пластинка от начала до конца. Вам, ребята, она очень понравится. Мы долго работали над текстом песен, и он получился очень веселым от начала и до конца. Мы собираемся снять два клипа к этой пластинке, один стартует в феврале. Мы снимаем его в Лос-Анджелесе».



Позже в чате он добавил, что пластинка появится в продаже 13 июня.



«Это будет потрясающе. Так что сделайте предзаказ, когда он выйдет!»











+0 -0



просмотров: 107

