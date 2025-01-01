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Buckcherry

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|||| 21 янв 2025

Новый альбом BUCKCHERRY выйдет летом



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Вокалист BUCKCHERRY Josh Todd рассказал о том, когда ждать новую пластинку:

«Новый альбом уже готов, и он получился просто отличным. Он называется «Roar Like Thunder». Это качающая пластинка от начала до конца. Вам, ребята, она очень понравится. Мы долго работали над текстом песен, и он получился очень веселым от начала и до конца. Мы собираемся снять два клипа к этой пластинке, один стартует в феврале. Мы снимаем его в Лос-Анджелесе».

Позже в чате он добавил, что пластинка появится в продаже 13 июня.

«Это будет потрясающе. Так что сделайте предзаказ, когда он выйдет!»






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