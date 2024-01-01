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BUCKCHERRY готовят десять песен



Stevie Dacanay (a.k.a. Stevie D.) в недавнем интервью обсудил будущую студийную работу:



«Мы собираемся выпустить альбом из 10 песен, как мы обычно это делаем. В прошлом году мы несколько раз собирались вместе с Marti Frederiksen для написания песен, а потом еще и делали демо в моей студии в Калифорнии. И мы написали — я не знаю — может быть, 20 с лишним песен. И мы всегда сокращаем их до 10 лучших. Я бы хотел сообщить вам название альбома, но пока он еще не назван. Но это одиннадцатый альбом для BUCKCHERRY... И он выйдет, возможно, в следующем году, весной».







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