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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 41
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Buckcherry

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28 ноя 2023 : 		 Так мёртв ли рок? Отвечает вокалист BUCKCHERRY

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BUCKCHERRY готовят десять песен



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Stevie Dacanay (a.k.a. Stevie D.) в недавнем интервью обсудил будущую студийную работу:

«Мы собираемся выпустить альбом из 10 песен, как мы обычно это делаем. В прошлом году мы несколько раз собирались вместе с Marti Frederiksen для написания песен, а потом еще и делали демо в моей студии в Калифорнии. И мы написали — я не знаю — может быть, 20 с лишним песен. И мы всегда сокращаем их до 10 лучших. Я бы хотел сообщить вам название альбома, но пока он еще не назван. Но это одиннадцатый альбом для BUCKCHERRY... И он выйдет, возможно, в следующем году, весной».




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