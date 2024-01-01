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Вокалист BUCKCHERRY: «Возраст ощущаю, но он не давит»



Josh Todd в интервью Noise11.com ответил на вопрос, ощущает ли он, что давно на сцене и груз прожитых лет:



«Да. Да, 25 лет, я чувствую пробег на одометре, это точно. Я не слишком часто вспоминаю прошлое, но на этой десятой пластинке я это сделал, потому что это веха, и я хотел вспомнить все, чего мы добились. И я очень счастлив и доволен этим. Я становлюсь старше и чувствую это больше, чем раньше, но в остальном, когда приходит время выходить на сцену, все остается по-прежнему».







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