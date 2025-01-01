сегодня



Гитарист BUCKCHERRY о работе над альбомом



Stevie Dacanay (a.k.a. Stevie D.) в недавнем интервью рассказал о том, как происходит процесс создания песен для нового альбома:



«Как правило, мы с Josh [Todd, вокалист BUCKCHERRY] начинаем за год до начала процесса записи. Мы начинаем записывать демо здесь [в моей домашней студии в Лос-Анджелесе]. И мы делаем это в разъездах. У меня есть дорожное оборудование, которое я беру с собой, и мы просто начинаем фиксировать идеи. А потом мы выделяем несколько недель на подготовку и встречаемся с нашим продюсером Marti Frederiksen. Он стал для нас как бы шестым членом группы... И когда мы работаем с Marti, он находится в Нэшвилле, так что мы летаем туда в перерывах между турами. И мы берем все идеи и дорабатываем их. Так что из, скажем, 20 идей мы сокращаем их до восьми, девяти, проводим сессии по написанию песен и получаем 10 песен для альбома».







+0 -0



просмотров: 69

