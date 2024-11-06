сегодня



BUCKCHERRY приступили к записи



BUCKCHERRY опубликовали следующее сообщение:



«Итак, мы в Нашвилле и приступаем к работе над 11 альбомом с нашим прекрасным другом Marti Frederiksen + начинаем планировать 2025! Вы готовы? ПАЭХАЛИ!»











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