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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 43
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 37
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 34
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
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*

Buckcherry

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6 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY приступили к записи

6 авг 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают альбом до лета

29 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Возраст ощущаю, но он не давит»

22 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Ребята из AC/DC оказались простыми и крутыми!»

22 апр 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я люблю SLIPKNOT!»

5 апр 2024 : 		 BUCKCHERRY отмечают 25-летие дебютного альбома

1 фев 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «На маленьких площадках играть сложнее»

28 ноя 2023 : 		 Так мёртв ли рок? Отвечает вокалист BUCKCHERRY

22 ноя 2023 : 		 Рождественский трек от BUCKCHERRY

13 сен 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

26 июл 2023 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от BUCKCHERRY: Видео

14 июл 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY о переменах в составе коллектива

12 июл 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Рок уже не торт»

26 июн 2023 : 		 Новое видео MOONSHINE BANDITS и BUCKCHERRY

23 июн 2023 : 		 Кавер-версия BRYAN ADAMS от BUCKCHERRY

8 июн 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о том, почему группа выпускает что-то новое

31 май 2023 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

18 май 2023 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о нелёгкой судьбе алкоголика

16 май 2023 : 		 Почему BUCKCHERRY записали кавер-версию песни BRYAN'a ADAMS'a?

7 май 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

10 апр 2023 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

10 мар 2023 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

6 янв 2023 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY выйдет летом

24 ноя 2022 : 		 JOSH TODD о новом альбоме BUCKCHERRY

16 ноя 2022 : 		 BUCKCHERRY завершили работу над альбомом

13 сен 2022 : 		 BUCKCHERRY выпустят новый материал в 2023
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BUCKCHERRY приступили к записи



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BUCKCHERRY опубликовали следующее сообщение:

«Итак, мы в Нашвилле и приступаем к работе над 11 альбомом с нашим прекрасным другом Marti Frederiksen + начинаем планировать 2025! Вы готовы? ПАЭХАЛИ!»






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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6 ноя 2024
Corpsegrinder04
На фотке я как понимаю - "С одесского кичмана, сорвались два уркана" ?
У гитариста перстней, как у уголовника советского.
6 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, я был повязан первый раз в тринадцать лет:
Залез в ларёк, хотелось булочек с корицей.
На фарт мне кинули фуфло,
Потом поехало-пошло,
Не тормознуть, а значит, не остановиться.

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