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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 55
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 26
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!» 17
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Steve Vai

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19 июн 2024 : 		 KYLIE OLSSON и STEVE VAI

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5 апр 2024 : 		 STEVE VAI встретился со звездой OnlyFans

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29 ноя 2023 : 		 STEVE VAI о выступлении с CHICAGO & FRIENDS

19 сен 2023 : 		 STEVE VAI о выступлении в Тампере

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26 июл 2023 : 		 STEVE VAI вспоминает "Sex & Religion"

13 июн 2023 : 		 STEVE VAI в Аргентине

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1 апр 2023 : 		 STEVE VAI: видео с выступления

10 фев 2023 : 		 STEVE VAI — об утраченной гитаре

20 янв 2023 : 		 STEVE VAI воссоединился с гитарой

13 янв 2023 : 		 Новая песня STEVE VAI

29 дек 2022 : 		 STEVE VAI: — о JOE SATRIANI: «Не представляю, какой была бы моя жизнь без него»

19 дек 2022 : 		 STEVE VAI — о состоянии здоровья

10 дек 2022 : 		 Новая песня STEVE VAI

11 ноя 2022 : 		 Новое видео STEVE VAI

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18 июл 2022 : 		 STEVE VAI: «Столько проблем в туре у меня еще не было»

5 июл 2022 : 		 STEVE VAI хотел бы и дальше использовать свой инструмент

29 июн 2022 : 		 STEVE VAI — о выступлении с WHITESNAKE на Hellfest

28 июн 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND признался, что любит STEVE VAI

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KYLIE OLSSON и STEVE VAI



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KYLIE OLSSON опубликовала следующее сообщение:

«В полном эпизоде Life in Six Strings With Steve Vai я отправляюсь в его дом в Лос-Анджелесе, чтобы проникнуть в удивительный разум одного из величайших гитаристов всех времен. Он показывает мне, как с помощью позитивного мышления можно полностью перевернуть свою жизнь. Пребывание в его вселенной стало для меня поистине волшебным моментом, поэтому я надеюсь, что вы сможете испытать что-то подобное, посмотрев этот эпизод. Не говоря уже о том, как я была напугана, исполняя "For The Love Of God" с ее создателем, а также впервые с группой. А еще там были пчелы!»

STEVE VAI - Full Episode Of Life In Six Strings With KYLIE OLSSON Streaming В 




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