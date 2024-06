сегодня



KYLIE OLSSON и STEVE VAI



KYLIE OLSSON опубликовала следующее сообщение:



«В полном эпизоде Life in Six Strings With Steve Vai я отправляюсь в его дом в Лос-Анджелесе, чтобы проникнуть в удивительный разум одного из величайших гитаристов всех времен. Он показывает мне, как с помощью позитивного мышления можно полностью перевернуть свою жизнь. Пребывание в его вселенной стало для меня поистине волшебным моментом, поэтому я надеюсь, что вы сможете испытать что-то подобное, посмотрев этот эпизод. Не говоря уже о том, как я была напугана, исполняя "For The Love Of God" с ее создателем, а также впервые с группой. А еще там были пчелы!»

В





+0 -0



просмотров: 146