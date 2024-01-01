сегодня



STEVE VAI о работе с JOE SATRIANI



STEVE VAI опубликовал следующее сообщение:



«Видеоклип Satch / Vai на песню «The Sea of Emotion, Pt.1» только что набрал 1 миллион просмотров на YouTube! Спасибо всем, кто смотрел, слушал и пересматривал видео до сих пор.



Здесь вы найдете небольшой видеоклип, снятый Doug MacArthur во время съемок моей сольной части видео. Мы с Joe любим дурачиться, и этот клип дал нам возможность сделать это с помощью сумасшедших нарядов и париков, наслаждайтесь!»







+0 -0



просмотров: 259

