Демо-версия от LINKIN PARK



Девятого октября на Warner Records состоится выход юбилейного издания дебютного альбома LINKIN PARK "Hybrid Theory", которое будет доступно в нескольких вариантах, включая лимитированный суперделюкс-бокс-сет на пять дисков, три DVD и три винила с 80-страничной иллюстрированной книгой с ранее не публиковавшимися фотографиями и дополнительными материалами. Демо-версия хита "In The End" доступна ниже.



Трек-лист:



5 CDs



01. Hybrid Theory



02. Reanimation



03. B-Side Rarities



04. LPU Rarities



05. Forgotten Demos



3 DVDs



01. Frat Party At The Pankake Festival



02. Live Projekt Revolution 2002 (never-before-released)



03. Live At The Fillmore 2001 // Live At Rock Am Ring 2001



3 LPs



01. Hybrid Theory



02. Reanimation



03. Hybrid Theory EP



Extras:



* 80-page book featuring contributions from the band and previously unseen photos



* Cassette reproduction of original 2-track street team sampler



* 18x24 Poster of Chester Bennington



* 3 Lithographs featuring new art by Mike Shinoda, Joe Hahn, and Frank Maddocks



* Replica tour laminate



Super deluxe vinyl set:



3 LPs



01. Hybrid Theory



02. Reanimation



03. B-Side Rarities



Side A



01. One Step Closer (Rock Mix)



02. It's Goin' Down



03. Papercut (Live from the BBC)



04. In The End (Live BBC Radio One)



05. Points Of Authority (Live BBC Radio One)



06. High Voltage



Side B



07. Step Up (1999 Demo)



08. My December



09. A Place For My Head (Live at Docklands Arena, London)



10. Points Of Authority (Live at Docklands Arena, London)



11. Papercut (Live at Docklands Arena, London)



12. Buy Myself Remix (Marilyn Manson)



Deluxe CD:



2 CDS



01. Hybrid Theory



02. B-Side Rarities



















