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Вокалист LINKIN PARK выпускает альбом



Вокалист LINKIN PARK Mike Shinoda десятого июля на собственном Kenji Kobayashi Productions выпустит новый сольный альбом "Dropped Frames, Vol. 1", основанный на инструментальных треках, который он транслировал через Твитч из студии и творил при помощи поклонников. Три композиции — "Open Door", "Osiris" и "Super Galaxtica" — доступны для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Open Door



02. Super Galaxtica



03. Duckbot



04. Cupcake Cake



05. El Rey Demonio



06. Doodle Buzz



07. Channeling Pt. 1 (feat. Dan Mayo)



08. Osiris



09. Babble Bobble



10. Session McSessionface



11. Neon Crickets



12. Booty Down































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