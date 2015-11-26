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Linkin Park

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1 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпускает альбом

6 май 2020 : 		 LINKIN PARK работают над новой музыкой

21 апр 2020 : 		 Сингл LINKIN PARK получил серебро в Великобритании

15 апр 2020 : 		 LINKIN PARK в десятке самых популярных групп на YouTube

16 мар 2020 : 		 MIKE SHINODA из LINKIN PARK отпускает шутки по поводу панических покупок из-за коронавируса

7 фев 2020 : 		 Альбом GREY DAZE выйдет весной

17 янв 2020 : 		 Новый сингл группы бывшего вокалиста LINKIN PARK

20 дек 2019 : 		 Бывшая жена вокалиста LINKIN PARK получит 50% его роялти

4 дек 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

1 ноя 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

6 сен 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

17 апр 2019 : 		 Участник LINKIN PARK стал судьёй на корейском шоу

5 мар 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

25 фев 2019 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Мы не ищем нового вокалиста»

22 фев 2019 : 		 Первая группа Честера Беннингтона с участием его сына и участников KORN и P.O.D перезапишет ранний материал

13 дек 2018 : 		 Басист LINKIN PARK: «Мы можем что-то записать»

9 ноя 2018 : 		 Видео LINKIN PARK набрало миллиард просмотров

24 сен 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

4 авг 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

21 июл 2018 : 		 Участники LINKIN PARK почтили память Честера Беннингтона

15 июл 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

2 июл 2018 : 		 Вдова Честера Беннингтона рассказала, что незадолго до его суицида заметила тревожные знаки

19 июн 2018 : 		 Продолжат ли LINKIN PARK без Честера?

8 июн 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

25 май 2018 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

17 май 2018 : 		 MIKE SHINODA отыграл первое сольное выступление
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|||| сегодня

Вокалист LINKIN PARK выпускает альбом



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Вокалист LINKIN PARK Mike Shinoda десятого июля на собственном Kenji Kobayashi Productions выпустит новый сольный альбом "Dropped Frames, Vol. 1", основанный на инструментальных треках, который он транслировал через Твитч из студии и творил при помощи поклонников. Три композиции — "Open Door", "Osiris" и "Super Galaxtica" — доступны для прослушивания ниже.

Трек-лист:

01. Open Door

02. Super Galaxtica

03. Duckbot

04. Cupcake Cake

05. El Rey Demonio

06. Doodle Buzz

07. Channeling Pt. 1 (feat. Dan Mayo)

08. Osiris

09. Babble Bobble

10. Session McSessionface

11. Neon Crickets

12. Booty Down

LINKIN PARK














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