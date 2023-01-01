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*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Linkin Park

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Басист LINKIN PARK: «В какой-то момент мы что-то сделаем»



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В рамках беседы с радиостанцией Z93 басист LINKIN PARK Dave "Phoenix" Farrell ответил на вопрос о том, допускает ли он вариант появления какой-либо новой музыки от группы:

«Лучший ответ, который я могу дать, заключается в том, что я полагаю, что в какой-то момент мы снова что-то сделаем. Я надеюсь, что мы создадим новую музыку. И я бы с удовольствием отыграл несколько концертов.

Реальность такова, что я понятия не имею, когда это произойдёт и как это будет выглядеть. И мы не пробуем и не продвинулись в этом направлении.

Отношения в группе между ребятами всё ещё не испорчены, и мы всё ещё общаемся, но все всегда находятся в разных условиях. И количество земли, которую нужно переместить, чтобы начать строительство LINKIN PARK и того, на что это может быть похоже, составляет тонны, и быстро ничего не получится.

Так что остаётся только ждать и надеяться. Я знаю, что это не тот ответ, которого все ждали, потому что у нас нет никакой информации. Но в то же время я считаю, что так будет сказать предельно честно».




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