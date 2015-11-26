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LINKIN PARK готовят «что-то интересное»



Вокалист LINKIN PARK Mike Shinoda сообщил, что группа «планирует нечто очень клёвое» на двадцатилетие "Hybrid Theory". В интервью Kerrang! он сказал:



«Я даже не знаю, что я могу рассказать на этот счёт, мы планируем очень классный вариант. Могу сказать, что мы приложили к этому определённые усилия — но не как группа. По сути скажу, что это был лейбл, менеджмент и те, кто давно с нами работает, и всё такое... Мы должны сделать всё максимально возможное, чтобы порадовать множество людей, которых мы называем семьёй, и спросить их: "Что мы должны сделать и каким должен быть юбилей "Hybrid Theory"?" и постараться аккумулировать идеи и воплотить лучшие из них в жизнь. Фэн-база LINKIN PARK — одна из самых активных и креативных. Проблема для меня в том, что я не должен раньше времени сливать информацию, чтобы не испортить сюрприза, а фанаты начинают придумывать и выдумывать заранее что-то своё. Они порой придумывают что-то очень крутое, настолько, что их идеи оказываются лучше наших (смеётся).



Поэтому скажу, что да — что-то будет. И не надо придумывать своё, потому что ваше может оказаться намного лучше нашего (смеётся). Но мы кое-что придумали и, на мой взгляд, это классно. И я очень доволен этим — что ещё сказать? В конце октября, так ведь?»













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