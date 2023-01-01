16 окт 2023



Как участники LINKIN PARK разыграли METALLICA



В новом интервью австралийской радиостанции Triple M Mike Shinoda из LINKIN PARK рассказал о том, как он и его коллеги по группе набрались смелости и решили разыграть METALLICA в середине сета легенд металла, когда обе группы гастролировали вместе в 2003 году в рамках второго и последнего этапа тура "Summer Sanitarium". Он сказал:



«В то время — возможно, мы до сих пор единственные — мы были единственными, кто когда-либо разыгрывал METALLICA. Они пригласили нас в турне, и мы выступали на стадионах в США в течение двух месяцев летом. И мы очень нервничали. Мы дико нервничали. Я люблю METALLICA. Наш гитарист вырос на METALLICA. Это была главная причина, по которой он учился играть на гитаре и совершенствовался. Мы все любим METALLICA. Итак, мы были с ними в туре и находились под впечатлением. И в какой-то момент они пригласили нас в бар, чтобы потусоваться. И мы сказали: "Ребята, офигеть». Они были очень любезными — каждый из них, просто невероятно. Такие простые, чуткие и отзывчивые. Они очень трогательно рассказывали о том, что им нравится наше шоу. Каждый из них отметил нас... Я поговорил с каждым участником из этой группы, и каждый из них сказал: "Мне очень нравится то, что вы делаете, и вы с точки зрения открывающей группы замечательные. Хорошие ребята, и мне нравится ваша музыка". Так что мы почувствовали себя очень уверенно, нам было комфортно с ними.



И вот в конце тура... Начальником их охраны был парень, который некоторое время работал на нас. Так что мы его знали... И мы спросили: "Том, в конце тура музыканты часто подшучивают друг над другом. Как ты думаешь, как мы могли бы разыграть METALLICA?" А он хорошо знал James'a Hetfield'a. И он ответил: "Не знаю, в курсе ли вы, но такого ещё не было. Но я думаю, что смогу это сделать". И следующее, что увидели участники METALLICA, когда они были на середине — не помню какой песни — мы вышли с одеялом, корзиной для пикника и чем-то типа ланч-боксов. Позади них была платформа. Вышел Честер [Беннингтон, вокалист LINKIN PARK]. У него был скейтборд. Мы поднялись на середину платформы, достали сэндвичи и газировку и начали устраивать пикник на сцене. А они исполняли, скажем, "Ride The Lightning". Люди пытались воспринимать их всерьёз, а Честер буквально катался взад-вперёд за ними, поедая сэндвич. Я думаю, Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] совсем потерял дар речи... Они очень быстро всё поняли. Потому что никто не выходит с ними на сцену. Так что они словно безмолвно спрашивали: "Что, чёрт возьми, происходит?" Это было потрясающе».







+1 -0



просмотров: 274

