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Linkin Park

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Вокалист LINKIN PARK: «Мы не ищем нового вокалиста»



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Вокалист LINKIN PARK Mike Shinoda опроверг слухи о том, что группа активно занята поиском вокалиста:

«Стоит прекратить все эти слухи: мы не ищем нового вокалиста, и если это произойдёт естественным образом, то я готов. Кажется, что это и так достаточно ясно, но до некоторых доходит с трудом.

Я не умею предсказывать будущее. Будущее произойдёт.

И хватит уже придумывать!»

Эти слухи поползли после того, как в интервью Rock Antenne Mike ответил на несколько вопросов, в частности, на вопрос о том, собирались ли они вместе:

«Я видел других ребят в разных местах — обычно не всех сразу. Обычно это один на один. Но я уверен, что мы скоро соберёмся все вместе, потусим и посмотрим, чо-как».

На вопрос о том, будет ли группа искать нового вокалиста, Shinoda ответил:

«Это не моя цель номер один прямо сейчас. Я считаю, что это должно случиться естественным путем. И если мы кого-то найдём, такого отличного человека, который на наш взгляд будет прекрасно вписываться и по стилистике ,и по человеческим факторам, то тогда мы можем что-то с кем-то попробовать... Я бы никогда не хотел испытывать чувство, будто бы мы заменили Честера.

Я знаю, что другим парням нравится выходить на сцену, им нравится работать в студии, так что не делать того, что они могли бы делать... Я даже не знаю... Почти нездорово, да. Если это означает, что нам нужны другие люди, чтобы это сделать и сделать это хорошо, тогда мы это сделаем. Но, как я уже и говорил, всё должно произойти естественным образом. Это не значит, что я буду бегать с плакатами: "Ищем вокалиста"».



LINKIN PARK





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