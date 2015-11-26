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Linkin Park

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Басист LINKIN PARK: «Мы можем что-то записать»



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Басист LINKIN PARK Dave "Phoenix" Farrell в недавнем разговоре с "Volume West" ответил на вопрос, планируется ли работа над новой музыкой группы спустя полтора года с момента смерти Честера Беннингтона:

«Это серьёзный вопрос. Думаю, что самым лёгким для меня ответом на него было бы сказать; "Я не знаю". И тогда я смогу об этом рассказать.

Мы все любим получать шанс потусоваться. Мы довольно часто тусуемся. Думаю, мы снова будем заниматься музыкой. Мы все этого хотим. Нам всё ещё нравится быть вместе и быть рядом друг с другом. Но нам надо пройти через серьёзный процесс общения, чтобы понять, что мы хотим делать и как это будет выглядеть. И у меня нет понимания, сколько времени это займёт. Я никогда не шёл по этому пути [или не проходил] этот процесс полностью, поэтому очень трудно определить время или конкретный день.

Справедливости ради хочу отметить, что одна из вещей, которые, на мой взгляд, были до смешного круты в отношении фэнов LINKIN PARK, заключается в том, насколько они поддерживали нас в этом процессе. Социальные сети, как известно, могут быть по-настоящему негативными, а тут я вижу 99,9 процента положительных комментариев, по крайней мере из тех, что попадались мне, — от наших поклонников, которые просто говорят: "Мы здесь. Мы хотим услышать, что вы делаете. Мы хотим участвовать, но мы понимаем, что вам не просто. Мы хотим, чтобы вы были здоровы и счастливы, и занимались тем, что будет правильно для вас". И мы все в группе, мы слышим это послание — мы его видим, мы получаем его от сообщества или от отдельного фаната — и это действительно нечто особенное, и я не могу сказать, что слово "спасибо" достаточно выразит то, что мы испытываем».



LINKIN PARK Bassist DAVE








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

rassol


13 дек 2018, 11:03		А можем и не записать.

marquee


13 дек 2018, 12:39		Меньше бы пиздели, да делали нытики ебучие. Да, это ужасно когда умирает вокалист группы, но есть же много примеров ,что можно двигаться дальше.

Kliops144


13 дек 2018, 12:53		marquee

И не говори. Тут надо или раз и навсегда распустить группу, или идти дальше, а не сопли жевать, какие мы нежные ранимые. Каким бы неповторимым Беннингтон ни был, талантливых и мощных вокалистов пруд-пруди. Самое время утереть нюни и попытаться камбекнуть в старом узнаваемом стиле времен дебюта. Вопрос, видимо, в том, кто рулит группой.


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