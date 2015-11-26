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Песня LINKIN PARK набрала миллиард на Spotify



Песня LINKIN PARK "In The End" набрала миллиард прослушиваний на Spotify, став первым представителем ню-металла, преодолевшим эту отметку. В прошлом году клип на YouTube также перешагнул за миллиард просмотров.







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