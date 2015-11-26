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Linkin Park

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10 июн 2021 : 		 Песня LINKIN PARK набрала миллиард на Spotify

20 мар 2021 : 		 MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ между жанрами»

21 янв 2021 : 		 Честер Беннингтон очень переживал из-за критики последнего материала LINKIN PARK

21 дек 2020 : 		 Бывшая жена Честера Беннигтона выпустила книгу

21 окт 2020 : 		 Успехи в чартах LINKIN PARK

3 окт 2020 : 		 Демо-версия от LINKIN PARK

28 сен 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK о делюкс-версии альбома "Hybrid Theory"

25 сен 2020 : 		 Дебютный альбом LINKIN PARK 12 раз стал платиновым

13 авг 2020 : 		 Юбилейное издание LINKIN PARK выйдет осенью

6 авг 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил новый альбом

4 авг 2020 : 		 LINKIN PARK готовят «что-то интересное»

25 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «COVID меня пугает»

20 июл 2020 : 		 LINKIN PARK изъяли видео с канала Трампа

13 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил видео

5 июл 2020 : 		 Клип LINKIN PARK набрал миллиард

1 июл 2020 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпускает альбом

6 май 2020 : 		 LINKIN PARK работают над новой музыкой

21 апр 2020 : 		 Сингл LINKIN PARK получил серебро в Великобритании

15 апр 2020 : 		 LINKIN PARK в десятке самых популярных групп на YouTube

16 мар 2020 : 		 MIKE SHINODA из LINKIN PARK отпускает шутки по поводу панических покупок из-за коронавируса

7 фев 2020 : 		 Альбом GREY DAZE выйдет весной

17 янв 2020 : 		 Новый сингл группы бывшего вокалиста LINKIN PARK

20 дек 2019 : 		 Бывшая жена вокалиста LINKIN PARK получит 50% его роялти

4 дек 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

1 ноя 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK

6 сен 2019 : 		 Новое видео вокалиста LINKIN PARK
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Песня LINKIN PARK набрала миллиард на Spotify



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Песня LINKIN PARK "In The End" набрала миллиард прослушиваний на Spotify, став первым представителем ню-металла, преодолевшим эту отметку. В прошлом году клип на YouTube также перешагнул за миллиард просмотров.

LINKIN PARK



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


10 июн 2021, 19:36		вполне заслуженно

Санчез


10 июн 2021, 19:42		Согласен с оратором выше


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