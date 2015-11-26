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Linkin Park

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MIKE SHINODA: «LINKING PARK сыграли роль в разрушении границ между жанрами»



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В новом интервью для Kerrang! Radio Mike Shinoda из LINKIN PARK рассказал о том, как "Hybrid Theory", мультиплатиновый дебютный альбом группы, помог раздвинуть границы между музыкальными стилями, объединив различное звучание в рамках одного альбома:

«Это часть миссии LINKIN PARK. Мы назывались HYBRID THEORY — группа называлась HYBRID THEORY до выхода первого альбома LINKIN PARK. И мы сыграли свою роль. Никто из нас не стал бы утверждать, что мы сломали все границы между жанрами, но мы сыграли роль в разрушении границ между жанрами.

Это забавно, потому что я думаю, что некоторые представители нового поколения даже не знают, как обстояли дела до таких групп, как мы, а потом как такие альбомы, как "Hybrid Theory" и так далее, изменили отношение людей к музыке. Они родились после этого, и они родились такими, какие есть, а смешивание жанров — именно так люди и слушают музыку. "Эй, какой твой любимый тип музыки?" Мне нравится всё что угодно.
Когда я был ребёнком, если кто-то говорил: "Какой твой любимый тип музыки?", у тебя был ответ: это был рэп или это был металл, и это был определённый тип металла. "Ты тоже слушаешь такое?" — "Нет. К чёрту всё это". Это было так серьёзно. А теперь люди даже не думают об этом.

Я услышал LED ZEPPELIN, потому что BEASTIE BOYS использовали их музыку в качестве семплов. Первый концерт, на который я пошёл, был выступлением PUBLIC ENEMY с ANTHRAX и PRIMUS. Так что эти ребята проложили дорогу тому, что научило меня смешивать жанры. Альбом RAGE AGAINST THE MACHINE тогда только вышел. Это безумие».

LINKIN PARK





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КомментарииСкрыть/показать 10 )

Максим.Игоревич


20 мар 2021, 13:14		А зачем G в названии группы?

Санчез


20 мар 2021, 13:21		Админ опять сделал байт на комменты просто , вот поэтому и добавил эту букву
Ну а если по поводу статьи трындеть скажу: ничего нового не превнесли, играли ню метал на первых двух альбомах, как лимп бизкит наверно , потому ударились в альтернативу

deathstar777


20 мар 2021, 13:50		Весь их секрет успеха в попсовости.
Какое расширение границ.
Девку Маньку не заставишь слушать Marduk лол

Lord Iscariah


20 мар 2021, 13:56		G - говно.

sibterminator


20 мар 2021, 14:03		Группы типа Колян и Гвар играли метал с попердывающими гитарами более чем за 5 лет до Парка. Но их творчество телочкам не нра, а вот Парк нра. В этом и секрет успеха.

deathstar777


20 мар 2021, 14:19		Так и есть, ни разу ни пионеры

karm1ke


20 мар 2021, 15:11		>Какое расширение границ.

Тут скорее не расширение границ, а приобщение к роцку 15-летних пиздюков в нулевые и десятые.

resurgamresponses


20 мар 2021, 15:24		это ему так кажется с его кочки зрения

R0ck_N_R0lla


20 мар 2021, 15:27		точно также к роцку 15-летние пиздюки приобщаются с помощью Рамштайна, Арии и прочего контента пабликов типа "рок из лайв". или они должны начинать с подвального блэка какого нибудь?
и дебютник ЛП охуенен

Санчез


20 мар 2021, 15:48		15летние пиздюки начали роком интересоваться только в 2010х годах благодаря мемам, смешным видосам и рекламе музыки вконакте


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