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MIKE SHINODA: «LINKING PARK сыграли роль в разрушении границ между жанрами»



В новом интервью для Kerrang! Radio Mike Shinoda из LINKIN PARK рассказал о том, как "Hybrid Theory", мультиплатиновый дебютный альбом группы, помог раздвинуть границы между музыкальными стилями, объединив различное звучание в рамках одного альбома:



«Это часть миссии LINKIN PARK. Мы назывались HYBRID THEORY — группа называлась HYBRID THEORY до выхода первого альбома LINKIN PARK. И мы сыграли свою роль. Никто из нас не стал бы утверждать, что мы сломали все границы между жанрами, но мы сыграли роль в разрушении границ между жанрами.



Это забавно, потому что я думаю, что некоторые представители нового поколения даже не знают, как обстояли дела до таких групп, как мы, а потом как такие альбомы, как "Hybrid Theory" и так далее, изменили отношение людей к музыке. Они родились после этого, и они родились такими, какие есть, а смешивание жанров — именно так люди и слушают музыку. "Эй, какой твой любимый тип музыки?" Мне нравится всё что угодно.

Когда я был ребёнком, если кто-то говорил: "Какой твой любимый тип музыки?", у тебя был ответ: это был рэп или это был металл, и это был определённый тип металла. "Ты тоже слушаешь такое?" — "Нет. К чёрту всё это". Это было так серьёзно. А теперь люди даже не думают об этом.



Я услышал LED ZEPPELIN, потому что BEASTIE BOYS использовали их музыку в качестве семплов. Первый концерт, на который я пошёл, был выступлением PUBLIC ENEMY с ANTHRAX и PRIMUS. Так что эти ребята проложили дорогу тому, что научило меня смешивать жанры. Альбом RAGE AGAINST THE MACHINE тогда только вышел. Это безумие».







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